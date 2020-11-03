Віталій Марків: біографія та історія звільнення

Українець Віталій Марків протягом трьох останніх років був заручником італійського суду за підозрою в причетності до вбивства журналіста Андреа Роккелі на Донбасі у 2014 році.

Марків брав участь у боях під Слов’янськом, а до цього був активним учасником Революції Гідності.

Після остаточного вироку суду в Мілані Віталій Марків повертається в Україну.

Біографія Віталія Марківа

Народився 16 серпня 1989 року у містечку Хоростків на Тернопільщині.

У віці 14 років разом із родиною Віталій Марків переїхав до Італії. Там закінчив технічний коледж та отримав громадянство.

Після отримання освіти писав музику, працюючи діджеєм.

До України Віталій Марків повернувся наприкінці 2013 року, коли події Євромайдану набували широкого розголосу.

Коли розпочалася війна на Донбасі, приєднався до Першого батальйону Нацгвардії України ім. Кульчицького, де згодом став заступником командира взводу.

У 2017 році, коли активна фаза боїв на Сході завершилася, Віталій Марків поїхав до Італії, щоб відвідати родичів.

30 червня 2017 року італійська поліція заарештувала Марківа в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві двох журналістів, які загинули внаслідок обстрілу міномета у 2014 році поблизу Слов’янська.

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Експертиза встановила, що єдиним озброєнням добровольця Віталія Марківа був автомат.

Попри наявну доказову базу, у липні 2019 року італійський суд присудив Марківу 24 роки ув’язнення.

Навесні 2020 року мав розпочатися розгляд апеляції адвокатів українця, однак його перенесли на осінь через пандемію Covid-19.

Українські експерти вважають справу Віталія Марківа заангажованою, оскільки вбивство Андреа Рокеллі, ймовірно, було “вигідним” для РФ.

Італійський репортер займався збором доказів невинуватості українських протестантів у вбивствах на Майдані взимку 2014 року.

Більше того, Рокеллі не мав жодних офіційних дозволів на відвідування Донбасу.

З моменту затримання і до оголошення вироку суду 3 листопада 2020 року Віталій Марків перебував під вартою без права повернення до України.