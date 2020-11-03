Апелляционный суд Милана полностью оправдал Виталия Маркива и отменил ему приговор в 24 лет лишения свободы.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал освобождение нацгвардийця.

— Виталий Маркив свободный ! На эти несколько слов больше трех лет ждала Украина. Сегодня решением апелляционного суда города Милан Виталия освобождено от всех обвинений — и он возвращается на родину, — написал президент.

Глава государства добавил, что пытается делать все, чтобы Украина защищала своих граждан в любой точке мира.

— Я украинец, а следовательно мое государство — меня никогда не оставит! Кем бы я ни был, где бы ни оказался, Украина будет бороться за меня 24/7. И обязательно вернет домой. Просто потому, что я ее гражданин. Изначально я стараюсь делать все, чтобы этот принцип стал фундаментальным в отношении государства к людям. Чтобы каждый гражданин знал об этом и гордился этим.

Президент поблагодарил Министерство внутренних дел и всех причастных к освобождению Виталия Маркива.

Свой пост президент закончил словами, что никто не будет забыт и Украина вернет каждого:

— Только так и никак иначе, потому что мы — Украина. И своих не оставляем.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что эта провокация дорого стоила Украине — три года жизни украинского солдата.

— Я рад, что сегодня наши аргументы были услышаны. Команда адвокатов и наши союзников, которые здесь собрались, смогли привести факты и апелляционный суд Милана принял мужественное решение. Мужественное — так как суд первой инстанции игнорировал факты, которые были: что Виталий не мог стрелять в репортера, Виталий находился в другом месте. Обвинения в отношении него были обоснованы только на показах французского журналиста, которого не стал слушать французский суд, — сказал Арсен Аваков.

Дело Виталия Маркива

Украинского военнослужащего Виталия Маркива задержали в Италии 30 июня 2017 года, когда он приехал навестить свою маму.

Ему предъявили обвинение в убийстве двух человек — итальянского репортера Андреа Рокелли и российского переводчика Андрея Миронова. Впоследствии обвинения несколько изменили, добавив “содействие в убийстве”.

Экспертиза установила, что мужчины погибли в результате артобстрела, тогда как единственным вооружением, которым владел Марков, был автомат.

В июле 2019 года итальянский суд присудил Маркиву 24 года заключения.

Украина выиграла апелляцию

3 ноября 2020 года в апелляционном суде присяжных Милана произошло решающее заседание по рассмотрению обжалования приговора 31-летнему украинскому военному Виталию Маркиву.

По его результатам суд полностью оправдал нацгвардийця Маркива.

Источник: Владимир Зеленский