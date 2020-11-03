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Факты / Украина / Политика

Мы ждали этого три года: Зеленский приветствовал оправдание Маркива

Апелляционный суд Милана полностью оправдал Виталия Маркива и отменил ему приговор в 24 лет лишения свободы.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал освобождение нацгвардийця.

Виталий Маркив свободный! На эти несколько слов больше трех лет ждала Украина. Сегодня решением апелляционного суда города Милан Виталия освобождено от всех обвинений — и он возвращается на родину, — написал президент.

Глава государства добавил, что пытается делать все, чтобы Украина защищала своих граждан в любой точке мира.

— Я украинец, а следовательно мое государство — меня никогда не оставит! Кем бы я ни был, где бы ни оказался, Украина будет бороться за меня 24/7. И обязательно вернет домой. Просто потому, что я ее гражданин.

Изначально я стараюсь делать все, чтобы этот принцип стал фундаментальным в отношении государства к людям. Чтобы каждый гражданин знал об этом и гордился этим.

Віталій Марків

Президент поблагодарил Министерство внутренних дел и всех причастных к освобождению Виталия Маркива.

Свой пост президент закончил словами, что никто не будет забыт и Украина вернет каждого:

— Только так и никак иначе, потому что мы — Украина. И своих не оставляем.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что эта провокация дорого стоила Украине — три года жизни украинского солдата.

— Я рад, что сегодня наши аргументы были услышаны. Команда адвокатов и наши союзников, которые здесь собрались, смогли привести факты и апелляционный суд Милана принял мужественное решение.

Мужественное — так как суд первой инстанции игнорировал факты, которые были: что Виталий не мог стрелять в репортера, Виталий находился в другом месте. Обвинения в отношении него были обоснованы только на показах французского журналиста, которого не стал слушать французский суд, — сказал Арсен Аваков.

марків

Дело Виталия Маркива

Украинского военнослужащего Виталия Маркива задержали в Италии 30 июня 2017 года, когда он приехал навестить свою маму.

Ему предъявили обвинение в убийстве двух человек — итальянского репортера Андреа Рокелли и российского переводчика Андрея Миронова. Впоследствии обвинения несколько изменили, добавив “содействие в убийстве”.

Экспертиза установила, что мужчины погибли в результате артобстрела, тогда как единственным вооружением, которым владел Марков, был автомат.

В июле 2019 года итальянский суд присудил Маркиву 24 года заключения.

Украина выиграла апелляцию

3 ноября 2020 года в апелляционном суде присяжных Милана произошло решающее заседание по рассмотрению обжалования приговора 31-летнему украинскому военному Виталию Маркиву.

По его результатам суд полностью оправдал нацгвардийця Маркива. 

Источник: Владимир Зеленский

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