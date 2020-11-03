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Факты / Украина / Политика

ЦИК обнародовала результаты местных выборов в Луцке и Ивано-Франковске

В ЦИК огласили результаты местных выборов в Луцке, согласно которым там пройдет второй тур выборов мэра.

За Игоря Полищука — кандидата от партии За майбутнє — проголосовали 18 934 избирателя (32,47%), его конкурент – самовыдвиженец Богдан Шиба — получил 7 662 голоса (13,14%).

Читайте: Как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)

Дату второго тура в ЦИК не обнародовали.

Мэром Ивано-Франковска переизбран представитель ВО Свобода Руслан Марцинкив. За него проголосовали 84,78% избирателей.

Когда может быть второй тур

В отдельных городах с более 75 тыс. избирателей, где 25 октября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, второй тур выборов мэров может пройти не в ноябре, а в декабре.

Как объясняют в Центризбиркоме, это связано с возможным обжалованием результатов.

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