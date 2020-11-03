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Факти / Україна / Політика

ЦВК оприлюднила результати місцевих виборів у Луцьку та Івано-Франківську

У ЦВК оголосили результати місцевих виборів у Луцьку, згідно з якими там пройде другий тур виборів мера.

За Ігоря Поліщука – кандидата від партії За майбутнє – проголосували 18 934 виборці (32,47%), його конкурент – самовисуванець Богдан Шиба – отримав 7 662 голоси (13,14%).

Читайте: Як проходить підрахунок бюлетенів у ЦВК на місцевих виборах 2020 (ОНЛАЙН)

Дату другого туру в ЦВК не оприлюднили.

Мером Івано-Франківська переобраний представник ВО Свобода Руслан Марцінків. За нього проголосували 84,78% виборців.

Коли може бути другий тур

В окремих містах з понад 75 тис. виборців, де 25 жовтня жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів, другий тур виборів мерів може пройти не в листопаді, а в грудні.

Як пояснюють у Центрвиборчкомі, це пов’язано з можливим оскарженням результатів.

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