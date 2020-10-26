Второй тур выборов мэров в отдельных городах может пройти не в ноябре, а в декабре из-за возможного обжалования результатов. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

Согласно календарному плану, проведение местных выборов результаты должны быть установлены до 6 ноября.

А в соответствии с Избирательным кодексом, в городах с более 75 тыс. избирателей, где 25 октября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, второй тур выборов мэра должна пройти в течение трех недель.

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Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик пояснил, что в случае обжалования, второй тур отложится еще на неделю.

— На установление результатов выборов у территориальных избирательных комиссий есть 12 дней. Но кто-то может установить их быстрее. Поэтому дата второго тура не может быть одинаковой. Тем более никто не сказал, что эти результаты не будут оспорены. В таком случае выборы сместятся к принятию решения судом. Судебное разбирательство — это, условно говоря, еще неделю. То есть второй тур может пройти и в начале декабря, — сказал заместитель председателя ЦИК.

Факты ICTV следят, как проходит подсчет голосов в режиме онлайн.

Источник: Константин Хивренко