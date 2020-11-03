В центре Киева образовались пробки. Движение транспорта затруднено из-за акции За доступную растаможку и митинг предпринимателей.

На улице Грушевского проходят митинги Всеукраинской общественной организации Авто Евро Сила За доступную растаможку и представителей малого и среднего бизнеса.

Сейчас сотрудники полиции перекрыли улицу возле стадиона Динамо.

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Кроме того, возле Верховной Рады Украины проходит несколько митингов. Также планируется проведение акции возле Кабинета министров.

Сейчас у парламента собралось около 2 тыс. человек. Участвуют в акции представители разных областей Украины, а участники держат белые флаги с надписью Сохранить ФЛП (#Save ФОП). Они требуют не допустить уничтожения малого и среднего бизнеса в условиях борьбы с пандемией коронавируса.

Протесты в КСУ

3 ноября под зданием Конституционного суда Украины началась акция протеста в защиту украинского языка. На митинг собрались представители различных националистических организаций.

Сегодня Конституционный суд продолжает рассматривать вопрос конституционности закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.