В центре Киева образовались пробки. Движение транспорта затруднено из-за акции За доступную растаможку и митинг предпринимателей.
На улице Грушевского проходят митинги Всеукраинской общественной организации Авто Евро Сила За доступную растаможку и представителей малого и среднего бизнеса.
Сейчас сотрудники полиции перекрыли улицу возле стадиона Динамо.
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Кроме того, возле Верховной Рады Украины проходит несколько митингов. Также планируется проведение акции возле Кабинета министров.
Сейчас у парламента собралось около 2 тыс. человек. Участвуют в акции представители разных областей Украины, а участники держат белые флаги с надписью Сохранить ФЛП (#Save ФОП). Они требуют не допустить уничтожения малого и среднего бизнеса в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
Протесты в КСУ
3 ноября под зданием Конституционного суда Украины началась акция протеста в защиту украинского языка. На митинг собрались представители различных националистических организаций.
Сегодня Конституционный суд продолжает рассматривать вопрос конституционности закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.