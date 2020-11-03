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Факти / Україна / Суспільство

У Києві через акції протестів утворились затори

У центрі Києва утворились затори. Рух транспорту ускладнено через акцію За доступне розмитнення та мітинг підприємців.

На вулиці Грушевського проходять мітинги Всеукраїнської громадської організації Авто Євро Сила За доступне розмитнення та представників малого та середнього бізнесу.

Наразі працівники поліції перекрили вулицю біля стадіону Динамо.

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Окрім того, біля Верховної Ради України відбувається декілька мітингів. Також планується проведення акції біля Кабінету міністрів.

Наразі біля парламенту зібралося близько 2 тис. осіб. Беруть участь в акції представники різних областей України, а учасники тримають білі прапори з написом Зберегти ФОП (#Save ФОП). Вони вимагають не допустити знищення малого і середнього бізнесу в умовах боротьби з пандемією коронавірусу.

Протести під КСУ

3 листопада під будівлею Конституційного суду України розпочалася акція протесту щодо захисту української мови. На мітинг зібралися представники різних націоналістичних організацій.

Сьогодні Конституційний суд продовжує розглядати питання конституційності закону Про забезпечення функціонування української мови як державної.

Джерело: УНІАН

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