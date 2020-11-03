Митинг в Киеве под Верховной Радой: активисту стало плохо (ФОТО и ВИДЕО)

Под стенами Верховной Рады собрались активисты, которые требуют от парламентариев принять законопроект №3704 о доступной растаможке.

Также под парламентом проходит акция протеста предпринимателей.

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В полиции Киева заявили, что под Радой дежурят правоохранители и нацгвардейцы.

— Организаторы некоторых мероприятий анонсировали привлечения автотранспорта к проведению акции. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы, — добавили в полиции.

Также в столичной полиции рассказали, что одному активисту стало плохо. Правоохранители оказали ему первую помощь до прибытия скорой помощи.















На митинг под Радой вызвали скорую: активисту стало плохо / 4 фотографии

Что говорит законопроект №3704

Проект закона призван освободить от уплаты НДС участников и ветеранов АТО, которые хотят ввезти в Украину транспортное средство, масса которого не превышает 3,5 т.

Также проект меняет принципы растаможивания в части возрастного коэффициента.

По замыслу авторов законопроекта, изменения должны удешевить растаможку авто до €300-600.