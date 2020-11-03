Украинского нацгвардийця Виталия Маркива оправдали по делу об убийстве двух журналистов и отменили приговор в 24 года тюрьмы.

3 ноября 2020 года в апелляционном суде Милана произошло решающее заседание по обжалованию приговора и Украина смогла убедить судей в невиновности Маркива.

По словам Арсена Авакова, украинский военный сразу же вернется в Украину, а сторона защиты будет оспаривать в Европейском суде его задержания.

Маркив свободен!!! Огромная победа Украины!! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) November 3, 2020

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Дело Маркива

Виталия Маркива задержали в Италии в 2017 году. Ему предъявлены обвинения в убийстве двух человек — итальянского репортера Андреа Рокелле и российского переводчика Андрея Миронова.

Впоследствии обвинения несколько изменили, добавив слово “содействие в убийстве”.

Экспертиза установила, что мужчины погибли в результате артобстрела, тогда как единственным вооружением, которым владел Маркив, был автомат.