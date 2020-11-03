3 листопада в апеляційному суді присяжних Мілана відбулося вирішальне засідання щодо розгляду оскарження вироку 31-річному українському військовому Віталію Марківу.

За його результатами суд повністю виправдав нацгвардійця. Україна виграла апеляцію.

За словами Арсена Авакова, український військовий відразу ж повернеться в Україну, а сторона захисту оскаржуватиме в Європейському суді його затримання.

Маркив свободен!!! Огромная победа Украины!! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) November 3, 2020

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Справа Марківа

Віталія Марківа затримали в Італії у 2017 році. Йому висунули звинувачення у вбивстві двох осіб – італійського репортера Андреа Рокеллі та російського перекладача Андрія Миронова.

Згодом звинувачення дещо змінили, додавши слово “сприяння у вбивстві”.

Експертиза встановила, що чоловіки загинули внаслідок артобстрілу, тоді як єдиним озброєнням, яким володів Марків, був автомат.