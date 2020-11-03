В сентябре денежные переводы в Украину выросли на 5,6%. Такая статистика по данным Национального банка Украины.

Трудовые миграннты в сентябре 2020 перевели в Украину из-за границы $1,1 млрд. Это на 5,6% больше, чем в сентябре 2019 года.

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За январь-сентябрь объем денежных переводов сократился на 2,5%.

НБУ сообщил, что в сентябре неформальным каналам в Украине мигранты передали $42 млн. За январь-сентябрь через банки в Украине перевели $3,4 млрд, это на $653 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2019 году трудовые мигранты перевели в Украину $12 млрд.

Международные резервы Украины уменьшились на 8,7% в сентябре — НБУ

В начале осени международные резервы в Украине составили более $26 млн, но в сентябре они уменьшились на 8,7% из-за прохождения пиковых долговых выплат по внешним обязательствам. В целом государство погасило долг в $2 664,8 млн.

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