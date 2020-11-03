У вересні грошові перекази в Україну виросли на 5,6%. Така статистика згідно з даними Національного банку України.

Трудові міграннти у вересні 2020 року переказали в Україну з-за кордону $1,1 млрд. Це на 5,6% більше ніж у вересні 2019 року.

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За січень-вересень обсяг грошових переказів скоротився на 2,5%.

НБУ повідомив, що у вересні неформальними каналами в Україні мігранти передали $42 млн. За січень-вересень через банки в Україні перевели $3,4 млрд, це на $653 млн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У 2019 році трудові мігранти перевели в Україну $12 млрд.

Міжнародні резерви України зменшилися на 8,7% у вересні – НБУ

На початку осені міжнародні резерви в Україні становили понад $26 млн, але у вересні вони зменшились на 8,7% через проходження пікових боргових виплат за зовнішніми зобов’язаннями. Загалом держава погасила борг у $2 664,8 млн.

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