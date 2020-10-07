Международные резервы в Украине, в начале осени, составили более $26 252,7 млн, но в сентябре они уменьшились на 8,7% из-за прохождения пиковых долговых выплат по внешним обязательствам.

По данным НБУ, динамику резервов в течение первого месяца осени определяли следующие факторы:

операции правительства по управлению государственным долгом;

операции НБУ на межбанковском валютном рынке;

переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).

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В целом государство погасила долг в $2 664,8 млн. На обслуживание и погашение еврооблигаций было направлено $2 211,7 млн, на выполнение других обязательств государства ушло $417,4 млн.

В то же время валютные поступления в пользу правительства составляли $445 млн, в том числе $111,9 млн от размещения ОВГЗ.

Для того, чтобы минимизировать колебания в сторону обесценения, Национальный банк выходил на рынок с интервенциями по продаже валюты составили $231,5 млн.

В случае избыточного предложения валюты, НБУ пополнял резервы и приобрел $34 млн.

Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины перед международными инвесторами.

НБУ вывел из обращения напечатаны гривны

1 октября НБУ вывел из оборота монеты номиналом 25 копеек и гривны, которые были выпущены до 2003 года.

Все магазины, рестораны и сфера быта должны прекратить их принимать. Сдать такие банкноты им нужно в банки до 16 октября. Средства зачислят на банковские счета.