Народные депутаты начинают традиционное пленарное заседание в 10.00. Они рассмотрят ряд законопроектов в первом и втором чтении.

В частности, в первом чтении будут рассмотрены изменения в закон О Государственном бюджете Украины на 2020 год.

Также нардепы планируют внести изменения в закон Украины Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни.

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В первом чтении на рассмотрение предложен как неотложный президентский проект закона о внесении изменений в закон Украины О судоустройстве и статусе судей и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления.

Когда Рада рассмотрит законопроект о бюджете на 2021 год

Проект госбюджета на 2021 год планировали рассматривать в первом чтении еще 20 октября. Но из-за ситуации с коронавирусом не состоялось заседание профильного комитета и народные депутаты не ознакомились с документом.

Поэтому, по словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, в четверг, 5 ноября, Рада рассмотрит в первом чтении законопроект о госбюджете-2021.