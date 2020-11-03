Народні депутати розпочинають традиційне пленарне засідання о 10.00. Вони розглянуть низку законопроектів у першому та другому читанні.

Зокрема, у першому читанні розглядатимуться зміни до закону Про Державний бюджет України на 2020 рік.

Також нардепи планують ухвалити зміни до закону України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби.

Читайте: Бюджет, Covid-19 та Верховний суд: порядок денний Ради 3 листопада

У першому читанні на розгляд запропонований як невідкладний президентський проект закону про внесення змін до закону України Про судоустрій і статус суддів та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування.

Коли Рада розгляне законопроект про бюджет на 2021 рік

Проект держбюджету на 2021 рік планували розглядати у першому читанні ще 20 жовтня. Але через ситуацію з коронавірусом не відбулося засідання профільного комітету і народні депутати не ознайомилися з документом.

Тому, за словами спікера парламенту Дмитра Разумкова, у четвер, 5 листопада, Рада розгляне у першому читанні законопроект про держбюджет-2021.