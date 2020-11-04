Освобожденный нацгвардеец Виталий Маркив планирует добиваться компенсации от Италии за трехлетнее пребывание под стражей.

— Мое заключение было серьезной попыткой опорочить не только Нацгвардию, но и народ Украины.

Во время общения с журналистами Маркив добавил, что планирует остаться в Украине и продолжить свою военную службу. Также он поделился, что весь ближайшее время планирует провести со своей женой.































Это была попытка опозорить Украину: Маркив будет добиваться компенсаций за заключение / 8 фотографий

— Не верится. Я готовился к худшему, но надеялся на лучшее. У меня было одно желание и надежда, чтобы итальянский суд действительно отстаивал правовую сторону этого дела, — поделился Виталий.

Виталий Маркив поблагодарил всех, кто поддерживал его в течение трех сложных лет.

Он также отметил, что пока не уверен, будет ли заниматься политикой.

Долгожданное возвращение Виталия Маркива в Киев состоялось днем 4 ноября.

Самолет с нацгвардейцем приземлился в аэропорту Жуляны, на площадке Нацгвардии Украины: его встретили десятки журналистов и рота почетного караула с оркестром.

На встрече присутствовали близкие Виталия, а также министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и омбудсмен Людмила Денисова.

После общения с журналистами Виталий Маркив планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским.