Звільнений нацгвардієць Віталій Марків планує домагатися компенсації від Італії за трирічне перебування під вартою.

– Моє ув’язнення було серйозною спробою зганьбити не лише Нацгвардію, а й народ України.

Під час спілкування з журналістами Марків додав, що планує залишитися в Україні та продовжити свою військову службу. Також він поділився, що весь найближчий час планує провести зі своєю дружиною.































Це була спроба зганьбити Україну: Марків домагатиметься компенсацій за ув’язнення / 8 фотографий

– Не віриться. Я готувався до найгіршого, але сподівався на найкраще. У мене було одне бажання та надія, щоб італійський суд дійсно відстоював правову сторону цієї справи, – поділився Віталій.

Віталій Марків щиро подякував усім, хто підтримував його протягом трьох складних років.

Він також зазначив, що наразі не впевнений, чи буде займатися політикою.

Довгоочікуване повернення українця Віталія Марківа до Києва відбулося вдень 4 листопада.

Літак із нацгвардійцем приземлився в аеропорті Жуляни, на майданчик Нацгвардії України: його зустріли десятки журналістів та рота почесної варти з оркестром.

На зустрічі були присутні близькі Віталія, а також міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та омбудсмен Людмила Денісова.

Після спілкування з журналістами Віталій Марків планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.