Виталий Маркив вернулся в Украину

Днем 4 ноября освобожденный Виталий Маркив приземлился в Украине.

Самолет с нацгвардейцем прибыл в аэропорт Жуляны, на площадку Нацгвардии Украины.

Виталия Маркива встретила рота почетного караула с оркестром и десятки журналистов.































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На вопрос, есть планы на ближайшее время, Виталий ответил искренне — он впервые за долгое время увидел свою жену, поэтому хочет побыть рядом с ней.

После трех лет пребывания под стражей в Италии Виталий Маркив впервые вернулся в Украину.

Сейчас он планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Суд по делу Виталия Маркива полностью оправдал нацгвардейца, сняв обвинения в убийстве репортера Андреа Рокелле на под Славянском в 2014 году.

Журналист вместе со своим российским коллегой погиб в результате минометного обстрела. Однако итальянская экспертиза доказала, что Виталий Маркив не имел никакого отношения к такому виду вооружений: при нем был только автомат.

Несмотря на имеющуюся доказательную базу, в 2019 году итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам заключения. Апелляционный процесс, который завершился в пользу нацгвардейца, длился больше года.