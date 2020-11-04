Вдень 4 листопада звільнений Віталій Марків приземлився в Україні.

Літак з нацгвардійцем прибув в аеропорт Жуляни, на майданчик Нацгвардії України.

Віталія Марківа зустріла рота почесної варти з оркестром та десятки журналістів.































Правда завжди перемагає: Віталій Марків повернувся до України / 8 фотографий

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На запитання, чи є плани на найближчий час, Віталій відповів щиро – він вперше за довгий час побачив свою дружину, тому хоче побути поруч із нею.

Після трирічого перебування під вартою в Італії Віталій Марків вперше повернувся до України.

Наразі він планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Суд у справі Віталія Марківа повністю виправдав нацгвардійця, знявши звинувачення у вбивстві репортера Андреа Рокеллі на під Слов’янськом у 2014 році.

Журналіст разом зі своїм російським колегою загинув внаслідок мінометного обстрілу. Однак італійська експертиза довела, що Віталій Марків не мав жодного відношення до такого виду озброєнь: при ньому був лише автомат.

Попри наявну доказову базу, у 2019 році італійський суд присудив Марківу 24 роки ув’язнення. Апеляційний процес, який завершився на користь нацгвардійця, тривав більше року.