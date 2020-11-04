Віталій Марків повернувся до України

Вдень 4 листопада звільнений Віталій Марків приземлився в Україні.
Літак з нацгвардійцем прибув в аеропорт Жуляни, на майданчик Нацгвардії України.
Віталія Марківа зустріла рота почесної варти з оркестром та десятки журналістів.
Читайте: Писав музику і воював за Україну: біографія Віталія Марківа
На запитання, чи є плани на найближчий час, Віталій відповів щиро – він вперше за довгий час побачив свою дружину, тому хоче побути поруч із нею.
Після трирічого перебування під вартою в Італії Віталій Марків вперше повернувся до України.
Наразі він планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.
Суд у справі Віталія Марківа повністю виправдав нацгвардійця, знявши звинувачення у вбивстві репортера Андреа Рокеллі на під Слов’янськом у 2014 році.
Журналіст разом зі своїм російським колегою загинув внаслідок мінометного обстрілу. Однак італійська експертиза довела, що Віталій Марків не мав жодного відношення до такого виду озброєнь: при ньому був лише автомат.
Попри наявну доказову базу, у 2019 році італійський суд присудив Марківу 24 роки ув’язнення. Апеляційний процес, який завершився на користь нацгвардійця, тривав більше року.