Маркив вернулся на Родину благодаря позиции главы МВД — СМИ

Освобождение служащего Нацгвардии Виталия Маркива, ошибочно осужденного в Италии, стало результатом трехлетней битвы за Украинскую главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом говорится в статье Спасти нацгвардийця Маркива! 3 года борьбы за свободу украинского солдата, незаконно осужденного в Италии , опубликованной информационным агентством Украинские национальные новости .

-Вердикт виноват, ранее вынесенный итальянским судом и угрожал украинскому солдату заключением в 24 года, удалось отменить благодаря усилиям органов Министерства внутренних дел и позиции его руководителя, — говорится в публикации.

Также отмечено, что в ходе дела Маркива лично вмешался тяжеловес украинского политикума и силового сектора Украины — Арсен Аваков.

-Он хорошо знаком с материалами дела, он лично занимался вопросами защиты нацгвардийця, лично общался с адвокатами. Аваков занял позицию Украины своего солдата не оставит и взял дело в свои руки, — дописывают в материале.

Автор подчеркивает, что расследование гибели Андрея Рокелле и его русского переводчика Андрея Миронова по указанию Министра забрали в СБУ и проведения силами МВД.

-Расследование проходило под руководством Авакова. Работу вела Нацгвардия и полиция. Десятки допросов, экспертиз, — отмечается в статье.

Вот, например, несколько фактов. Свидетельство сослуживцев Маркива с Нацгвардии помогли установить позицию, на которой тот нес службу 1760 метров от точки, где погибли журналисты, овраг за пределами визуального наблюдения.

Для прицельного огня данная позиция просто недостижима! Далее следствие берется за видеозапись Роккелли в овраге — эта съемка зафиксировала события последних минут перед смертью журналиста. Ее фонологическая экспертиза показала: обстрел по журналистам происходил с расстояния 200-300 метров.

А именно на такой дистанции находился завод Зевс — на тот момент он был под контролем сепаратистов . МВД получило свидетельство невиновности Маркива и направило все материалы в Италию.

Глава МВД также лично присутствовал на заседании Апелляционного суда Милана, где отстоял соотечественника и вернул его домой.

-Через день заседания суда и 3 с половиной года заключения нацгвардийця суд признает его невиновным. Уже на следующий день Маркив вместе с украинской делегацией возвращается на Родину, и, как нам стало известно, расходы за перелет также покров лично Арсен Аваков, — подчеркивается в публикации.

Еще констатируется, что Украина продемонстрировала международному сообществу готовность защищать своих солдат и свою честь на любой территории. А глава МВД — проукраинскую позицию и готовность отстаивать интересы Украины! Ведь по большому счету свободу Маркива отстоял именно Аваков.

Также указывается, что своими профессиональными действиями и принципиальной позицией Министр фактически укрепил международный имидж Украины, ведь речь идет о защите прав и свобод тех, кто отправился защищать страну от агрессора, речь о защите своих граждан.

Речь о репутации государства на мировой арене! Первый раз европейское правосудие признает украинских военных — убийцами журналистов, да еще и в непризнанной войне, по которой следит взгляд всего мира.

-Для Арсена Авакова — это больше, чем просто дело солдата. Он сделал все, чтобы защитить имидж нашей страны на международной арене: Это иск не только против нацгвардийця, это иск против всей Украины, — позже прокомментирует глава МВД, — подытожил автор.

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