Марків повернувся на Батьківщину завдяки позиції глави МВС – ЗМІ

Звільнення службовця Нацгвардії Віталія Марківа, помилково засудженого в Італії, стало результатом трирічної битви за українця глави Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це йдеться в статті Врятувати нацгвардійця Марківа! 3 роки боротьби за свободу українського солдата, незаконно засудженого в Італії, опублікованій інформаційним агентством Українські національні новини.

-Вердикт винен, раніше винесений італійським судом і що загрожував українському солдату ув’язненням у 24 року, вдалося скасувати завдяки зусиллям органів Міністерства внутрішніх справ і позиції його керівника, – йдеться в публікації.

Також зазначено, що у хід справи Марківа особисто втрутився важкоатлет українського політикуму і силового сектора України – Арсен Аваков.

-Він добре знайомий з матеріалами справи, він особисто займався питаннями захисту нацгвардійця, особисто спілкувався з адвокатами. Аваков зайняв позицію Україна свого солдата не залишить і взяв справу в свої руки, – дописують у матеріалі.

Автор підкреслює, що розслідування загибелі Андрія Рокелле і його російського перекладача Андрія Миронова за вказівкою Міністра було забрано у СБУ і проведено силами МВС.

-Розслідування проходило під проводом Авакова. Роботу вела Нацгвардія і поліція. Десятки допитів, експертиз, – наголошується в статті.

Ось, наприклад, кілька фактів. Свідчення товаришів по службі Марківа з Нацгвардії допомогли встановити позицію, на якій той ніс службу: 1760 метрів від точки, де загинули журналісти, яр за межами візуального спостереження.

Для прицільного вогню дана позиція просто недосяжна! Далі слідство береться за відеозапис Роккеллі в яру – ця зйомка зафіксувала події останніх хвилин перед смертю журналіста. Її фонологічна експертиза показала: обстріл по журналістах відбувався з відстані 200-300 метрів.

А саме на такій дистанції знаходився завод Зевс – на той момент він був під контролем сепаратистів … МВС отримало свідчення невинуватості Марківа і направило всі матеріали в Італію.

Глава МВС також особисто був присутній а засіданні Апеляційного суду Мілана, де відстояв співвітчизника і повернув його додому.

-Через день засідання суду і 3 з половиною роки ув’язнення нацгвардійця суд визнає його невинним. Вже на наступний день Марків разом з українською делегацією повертається на Батьківщину, і, як нам стало відомо, витрати за переліт також покрив особисто Арсен Аваков, – підкреслюється в публікації.

Ще констатується, що Україна продемонструвала міжнародному співтовариству готовність захищати своїх солдатів і свою честь на будь-якій території. А глава МВС – проукраїнську позицію і готовність відстоювати інтереси України! Адже за великим рахунком свободу Марківа відстояв саме Аваков.

Також вказується, що своїми професійними діями і принциповою позицією Міністр фактично зміцнив міжнародний імідж України, адже мова йде про захист прав і свобод тих, хто відправився захищати країну від агресора, мова про захист своїх громадян.

Мова про репутацію держави на світовій арені! Перший раз європейське правосуддя визнає українських військових – вбивцями журналістів, та ще й в невизнаній війні, за якою стежить погляд усього світу.

-Для Арсена Авакова – це більше, аніж просто справа солдата. Він зробив все, щоб захистити імідж нашої країни на міжнародній арені: Це позов не лише проти нацгвардійця, це позов проти всієї України, – пізніше прокоментує глава МВС, – підсумував автор.

Нещодавно Факти ICTV писали про те, що МВС підтвердило свій статус гаранта чесних виборів — ЗМІ.