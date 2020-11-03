Местные выборы прошли честно, прозрачно и при полной безопасности благодаря непредвзятости и равноудалённости правоохранительной системы от всех политических сил. Речь об этом идёт в статье Местные выборы-2020: честные, но провальные.

— Благодаря чёткой и слаженной работе Национальной полиции, приверженности правоохранителей закону, а не отдельным кандидатам и политическим силам, избирательная компания прошла максимально честно. Принципиальная позиция главы МВД Авакова, о которой он заявил ещё в начале выборов, действительно позволила сравнять возможности всех участников избирательной гонки. Можно смело говорить о том, что Аваков в очередной раз стал гарантом справедливого голосования в Украине, — говорится в публикации.

Автор отмечает, что фиксировались попытки фальсификаций, однако выявленные нарушения не были системными и существенно не повлияли на результаты выборов.

— В день голосования в полицию поступило пять тысяч заявлений и сообщений о нарушениях, правоохранители открыли 159 уголовных производств и составили 324 административных протокола. Самым распространённым нарушением стало ведение агитации в день выборов (1 800 сообщений), также фиксировались нарушения тайны голосования (274) и подкуп избирателей (209). По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, случаи подкупа были зафиксированы в городе Киеве, Одесской, Запорожской, Николаевской, Киевской областях. Цена голоса – 500 гривен, — подчеркивается в статье.

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Последние местные выборы также продемонстрировали, что ни у одной большой политической силы нет одинаковой поддержки на общенациональном уровне.

— Это новая угроза раскола общества и оглушительно громкий сигнал для парламента. Возможно, вскоре МВД и Нацполиции в очередной, а точнее – внеочередной раз придётся стать на стражу справедливых выборов. Когда Зеленский распустит Раду и запустит процесс парламентских выборов, его первым союзником и гарантом честных выборов снова станет Аваков. Он уже неоднократно показал свое умение честно и качественно обеспечивать чистоплотность избирательного процесса, тем самым защищая право волеизъявления каждого гражданина, — подчеркивает автор.

Местные выборы 2020

Киевская городская территориальная избирательная комиссия обработала 56% протоколов на местных выборах 2020 года.

По данным экзитпола телеканала Украина, второго тура на выборах мэра Киева не будет, потому что Виталий Кличко побеждает с огромным отрывом. Его соперники Александр Попов и Ирина Верещук набирают 9,62% и 8,53% соответственно.