План мира на Донбассе: реально ли это реализовать

Украинская сторона подготовила для Трехсторонней контактной группы План совместных шагов, который предусматривает полное прекращение конфликта и демилитаризацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года.

А уже 31 марта следующего года на этой территории планируют провести местные выборы.

Реальный ли для осуществления этот план, что он предусматривает и как украинские политики и политологи отреагировали на это, читайте в материале Фактов ICTV.

Пять главных пунктов плана:

вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021;

отмена властью Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;

восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью СММ ОБСЕ;

увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1,5 тыс. человек);

только при выполнении этих условий — подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).

Это предложение украинской делегации, которое представлено посредникам ОБСЕ и российской делегации.

До 10 ноября ОБСЕ должна сформировать собственную позицию и, возможно, внести, свои предложения к дальнейшему рассмотрению этого плана.

В ТКГ отмечают, что этот план является дальнейшим развитием договоренностей, достигнутых в нормандской формате на высшем уровне, начиная с 2014 года.

Мнение политолога Владимира Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фесенко считает, что стратегически это правильное решение — подать план от Украины, но он не имеет шансов на реализацию.

— Могу точно сказать, что 31 марта 2021 на Донбассе не пройдут никакие выборы. Для этого нужна демилитаризация, которая невозможна в такое короткое время. Даже по плану Кравчука, это не получится сделать до конца марта следующего года, — объясняет эксперт.

Такое предложение главы украинской делегации в ТКГ Фесенко называет новым витком коммуникации. Который никоим образом не означает сдвиг в переговорах.

— Россия ожидаемо раскритиковала этот план и точно не собирается с ним соглашаться.

В то же время политолог отмечает, что скоро перед Радой появится важный вопрос — продолжение действия закона об особом статусе Донбасса. Тогда информационная повестка сместится сюда.

— В начале декабря депутаты должны решить, что делать с законом об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Они могут продлить его на год или внести туда коррективы для имплементации формулы Штайнмайера. Вот это действительно важный момент, — напоминает эксперт.

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Что по этому поводу думают политики:

Первый заместитель председателя комитета ВР по организации госвласти Роман Лозинский называет осуществление подготовленного плана для ТКГ нереальным.

— Осуществить этот план невозможно. Это его (Леонида Кравчука, — Ред.) фантазия, а не позиция парламента. Никаких выборов не может быть проведено сейчас немедленно. Парламент имеет свою позицию: реинтеграция по стандартам ООН — необходимое условие для проведения выборов, — уверяет депутат от фракции Голос.

Партия Европейская солидарность резко осудила идею разведения войск и заметила, что сейчас эту договоренность выполняет только одна сторона — Украина.

— Вопрос к Зеленскому, он собирается проводить выборы на Донбассе под дулами автоматов? Или он собирается 31 марта 2021 капитулировать и сдать Украину Путину, — заявила депутат партии София Федына.

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что план начнут реализовывать, если Верховная Рада примет соответствующий законопроект, текст которого еще обсудят в ТКГ.

— Нам нужно, чтобы вопрос ответственности решался согласно закону, взвешенно, с учетом ситуации на Донбассе и опыта других стран. Потому что есть преступники, есть люди, которые пришли туда убивать за деньги, — они должны нести ответственность, а другие — нормально жить и работать на своей украинской земле, — отметил Кравчук.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что выборы могут состояться только после восстановления полного контроля Украины над границей с РФ.

— Избрание депутатов должно происходить в соответствии с Конституцией и законодательством Украины.

Позиция России

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отметил, что предложение Киева о проведении выборов на Донбассе при демилитаризации региона и передачи границы, по его мнению, расходится с Минскими договоренностями.