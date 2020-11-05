План мира на Донбассе: реально ли это реализовать

Украинская сторона подготовила для Трехсторонней контактной группы План совместных шагов, который предусматривает полное прекращение конфликта и демилитаризацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года.
А уже 31 марта следующего года на этой территории планируют провести местные выборы.
Реальный ли для осуществления этот план, что он предусматривает и как украинские политики и политологи отреагировали на это, читайте в материале Фактов ICTV.
Пять главных пунктов плана:
- вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021;
- отмена властью Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;
- восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью СММ ОБСЕ;
- увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1,5 тыс. человек);
- только при выполнении этих условий — подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).
Это предложение украинской делегации, которое представлено посредникам ОБСЕ и российской делегации.
До 10 ноября ОБСЕ должна сформировать собственную позицию и, возможно, внести, свои предложения к дальнейшему рассмотрению этого плана.
В ТКГ отмечают, что этот план является дальнейшим развитием договоренностей, достигнутых в нормандской формате на высшем уровне, начиная с 2014 года.
Мнение политолога Владимира Фесенко
Глава правления Центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фесенко считает, что стратегически это правильное решение — подать план от Украины, но он не имеет шансов на реализацию.
— Могу точно сказать, что 31 марта 2021 на Донбассе не пройдут никакие выборы. Для этого нужна демилитаризация, которая невозможна в такое короткое время.
Даже по плану Кравчука, это не получится сделать до конца марта следующего года, — объясняет эксперт.
Такое предложение главы украинской делегации в ТКГ Фесенко называет новым витком коммуникации. Который никоим образом не означает сдвиг в переговорах.
— Россия ожидаемо раскритиковала этот план и точно не собирается с ним соглашаться.
В то же время политолог отмечает, что скоро перед Радой появится важный вопрос — продолжение действия закона об особом статусе Донбасса. Тогда информационная повестка сместится сюда.
— В начале декабря депутаты должны решить, что делать с законом об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Они могут продлить его на год или внести туда коррективы для имплементации формулы Штайнмайера. Вот это действительно важный момент, — напоминает эксперт.
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Что по этому поводу думают политики:
Первый заместитель председателя комитета ВР по организации госвласти Роман Лозинский называет осуществление подготовленного плана для ТКГ нереальным.
— Осуществить этот план невозможно. Это его (Леонида Кравчука, — Ред.) фантазия, а не позиция парламента. Никаких выборов не может быть проведено сейчас немедленно.
Парламент имеет свою позицию: реинтеграция по стандартам ООН — необходимое условие для проведения выборов, — уверяет депутат от фракции Голос.
Партия Европейская солидарность резко осудила идею разведения войск и заметила, что сейчас эту договоренность выполняет только одна сторона — Украина.
— Вопрос к Зеленскому, он собирается проводить выборы на Донбассе под дулами автоматов? Или он собирается 31 марта 2021 капитулировать и сдать Украину Путину, — заявила депутат партии София Федына.
Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что план начнут реализовывать, если Верховная Рада примет соответствующий законопроект, текст которого еще обсудят в ТКГ.
— Нам нужно, чтобы вопрос ответственности решался согласно закону, взвешенно, с учетом ситуации на Донбассе и опыта других стран.
Потому что есть преступники, есть люди, которые пришли туда убивать за деньги, — они должны нести ответственность, а другие — нормально жить и работать на своей украинской земле, — отметил Кравчук.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что выборы могут состояться только после восстановления полного контроля Украины над границей с РФ.
— Избрание депутатов должно происходить в соответствии с Конституцией и законодательством Украины.
Позиция России
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отметил, что предложение Киева о проведении выборов на Донбассе при демилитаризации региона и передачи границы, по его мнению, расходится с Минскими договоренностями.