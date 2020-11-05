План миру на Донбасі: чи реально це реалізувати

Українська сторона підготувала для Тристоронньої контактної групи План спільних кроків, який передбачає повне припинення конфлікту й демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року.

А вже 31 березня наступного року на цій території планують провести місцеві вибори.

Чи реальний для здійснення цей план, що він передбачає та як українські політики та політологи відреагували на це, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

П’ять головних пунктів плану:

виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року;

скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства;

відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ;

збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1,5 тис. осіб);

лише за виконання цих умов – підготовка та проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).

Це пропозиція Української делегації, яка представлена посередникам ОБСЄ та російській делегації.

До 10 листопада ОБСЄ має сформувати власну позицію та, можливо, внести, свої пропозиції до подальшого розгляду цього плану.

У ТКГ зазначають, що цей план є подальшим розвитком домовленостей, досягнутих в нормандському форматі на вищому рівні, починаючи з 2014 року.

Думка політолога Володимира Фесенка

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента, політолог Володимир Фесенко вважає, що стратегічно це правильне рішення – подати план від України, але він не має шансу на реалізацію.

– Можу точно сказати, що 31 березня 2021 року на Донбасі не пройдуть жодні вибори. Для цього потрібна демілітаризація, яка неможлива за такий короткий час. Навіть за планом Кравчука, це не вийде зробити до кінця березня наступного року, – пояснює експерт.

Таку пропозицію глави української делегації в ТКГ Фесенко називає новим витком в переговорах. Який жодним чином не означає зрушення у перемовинах.

– Росія очікувано розкритикувала цей план і точно не збирається з ним погоджуватись.

Водночас політолог наголошує, що скоро перед Радою постане важливіше питання – продовження дії закону про особливий статус Донбасу. Тоді інформаційна повістка зміститься сюди.

– На початку грудня депутати повинні вирішити, що робити із законом щодо особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. Вони можуть продовжити його на рік або внести туди корективи для імплементації формули Штайнмайєра. Ось це є справді важливий момент, – нагадує експерт.

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Що з цього приводу думають політики:

Перший заступник голови комітету ВР з організації держвлади Роман Лозинський називає здійснення підготовленого плану для ТКГ нереальним.

– Здійснити цей план нереально, неможливо. Це його (Леоніда Кравчука, – Ред.) фантазія, а не позиція парламенту. Жодних виборів не може бути проведено зараз негайно. Парламент має свою позицію: реінтеграція за стандартами ООН – необхідна умова для проведення виборів запевняє, – депутат від фракції Голос.

Партія Європейська солідарність різко засудила ідею розведення військ та зауважила, що зараз цю домовленість виконує тільки одна сторона – Україна.

– Питання до Зеленського, він збирається проводити вибори на Донбасі під дулами автоматів? Чи він збирається 31 березня 2021 року капітулювати й здати Україну Путіну, – заявила депутат партії Софія Федина.

Голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що плану почнуть реалізовувати, якщо Верховна Рада ухвалить відповідний законопроект, текст якого ще обговорять у ТКГ.

– Нам потрібно, щоб питання відповідальності вирішувалися згідно з законом, виважено, з урахуванням ситуації на Донбасі та досвіду інших країн. Тому що є злочинці, є люди, які прийшли туди вбивати за гроші, — вони повинні нести відповідальність, а інші — нормально жити та працювати на своїй українській землі, – наголосив Кравчук.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що вибори можуть відбутися тільки після відновлення повного контролю України над кордоном із РФ.

– Обрання депутатів має відбуватися відповідно до Конституції та законодавства України.

Позиція Росії

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков зазначив, що пропозиція Києва про проведення виборів на Донбасі при демілітаризації регіону і передачі кордону начебто розходиться з Мінськими домовленостями.