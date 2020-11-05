Верховная Рада приняла Антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы

Верховная Рада 5 ноября внесла изменения в закон О предотвращении коррупции и предложила утвердить антикоррупционную стратегию на следующие четыре года.

За законопроект №4135 проголосовали 229 народных депутатов.

Отмечается, что закон Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы состоит из четырех разделов, а сама концепция борьбы с коррупцией в Украине — это сочетание двух подходов.

Речь идет об усовершенствовании системы предотвращения и противодействия коррупции, а также минимизация коррупции за счет проведения успешных реформ.

Главными положениями Антикоррупционной стратегии являются:

Пересмотр полномочий НАПК касательно порядка координации государственной антикоррупционной политики;

Введение информационной системы с целью обеспечения открытости сведений о реализации государственной антикоррупционной политики;

Периодичность подготовки национальных докладов по эффективности государственной антикоррупционной политики;

Определение сроков, когда будет утверждена Антикоррупционная стратегия и соответствующая госпрограмма.

Правоохранительные органы и борьба с коррупцией

В конце октября генпрокурор Ирина Венедиктова отчиталась о количестве раскрытых коррупционных преступлений в Украине за 2020 год.

Она отметила, что совместно с Нацполицией прокуратура показала обществу результаты работы.

Количество раскрытых преступлений в этом году выросло на треть, а количество осужденных — на 20%.

Отдельно была обнародована статистика уголовных производств: присвоение, растрата и незаконное завладение — 1 347, взяточничество — 136, злоупотребление служебным положением — 147 и злоупотребление влиянием — 43.