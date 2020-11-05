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Факти / Україна / Політика

Верховна Рада ухвалила Антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки

Верховна Рада 5 листопада внесла зміни до закону Про запобігання корупції та запропонувала затвердити Антикорупційну стратегію на наступні чотири роки.

За законопроект №4135 проголосувало 229 народних депутатів.

Зазначається, що закон про Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки складається з чотирьох розділів, а сама концепція боротьби з корупцією в Україні – це поєднання двох підходів.

Верховна Рада ухвалила Антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки

Йдеться про удосконалення системи запобігання та протидії корупції, а також мінімізація корупції за рахунок проведення успішних реформ.

Головними положеннями Антикорупційної стратегії є:

  • Перегляд повноважень НАЗК щодо визначення порядку координації державної антикорупційної політики;
  • Запровадження інформаційної системи з метою забезпечення відкритості відомостей про стан реалізації державної антикорупційної політики;
  • Періодичність підготовки національних доповідей щодо ефективності державної антикорупційної політики;
  • Визначення термінів, коли буде затверджено Антикорупційну стратегію та відповідну держпрограму.

Правоохоронні органи та боротьба з корупцією

Наприкінці жовтня генпрокурор Ірина Венедіктова відзвітувала про кількість розкритих корупційних злочинів в Україні за 2020 рік.

Вона зазначила, що спільно з Нацполіцією прокуратура показала суспільству результати роботи.

Кількість викритих злочинів у цьому році зросла на третину, а також 20% кількість засуджених осіб.

Окремо було оприлюднено статистику кримінальних проваджень: привласнення, розтрата та незаконне заволодіння – 1 347, отримання хабарів – 136, зловживання службовим становищем – 147 та зловживання впливом – 43.

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