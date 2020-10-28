Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отметила, что Нацполиция совместно с прокуратурой наладили работу в сфере борьбы с коррупцией.

— Более 80% уголовных производств по коррупционным правонарушениям расследует Национальная полиция Украина в тесном сотрудничестве с органами прокуратуры. На треть в этом году увеличилось количество раскрытых преступлений, на 20% количество осужденных, — сообщила Венедиктова.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков согласился с генпрокурором и отметил, что органы внутренних дел работают с прокуратурой, чтобы снизить уровень коррупции в Украине и показать обществу результаты работы.

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Среди уголовных производств больше дел по присвоений, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением — 1 347, получения неправомерной выгоды должностным лицом — 136, злоупотребления властью или служебным положением — 147 и злоупотребления влиянием — 43.

Коррупция в Украине

В Запорожье разоблачили масштабную коррупционную схему вывоза украинского зерна в страны Евросоюза.

По данным следствия СБУ, в течение 2019-2020 годов руководитель таможенного поста вместе с бизнесменами нажились на десятки миллионов гривен.

Коррупционная схема действовала благодаря минимизацией налоговых платежей, а чиновник якобы не замечал существенных несоответствий в документах на вывоз зерна из Украины.