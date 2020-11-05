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Факты / Украина / Политика

Зеленский уволил трех губернаторов

Председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федоров, Одесской — Максим Куцый и Сумской — Роман Грищенко уволены, согласно поданным ими заявлениям.

Президент Владимир Зеленский 5 ноября подписал соответствующие указы — №488, 489 и 490.

— Уволить Федорова Виталия Васильевича с должности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению, – говорится в указе №488/2020.

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Укази Зеленського

Соответствующие формулировки и в двух последующих указах главы государства.

Правительство на заседании 4 ноября согласовало увольнение глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций — Виталия Федорова, Максима Куцого и Романа Грищенко (по соглашению сторон).

Виталий Федорив стал председателем Ивано-Франковской ОГА в январе 2020 года, после того, как предыдущий глава администрации Денис Шмыгаль пошел в Кабмин.

Роман Грищенко возглавлял Сумскую ОГА с марта 2020 года, а Максим Куцый — Одесскую ОГА — с октября 2019-го.

Источник: Офис президента

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