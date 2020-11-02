Президент Владимир Зеленский в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил, что может распустить Верховную Раду. Это будет возможно в том случае, если он будет видеть наличие политического коллапса и отсутствие поддержки.

Об этом глава государства сказал, отвечая на вопрос о том, готов ли он распустить Раду, если она не проголосует за его проект закона о роспуске КСУ.

— Я хочу, чтобы этот парламент работал на государство, говорю вам откровенно. От реализации нашего плана и от выводов, которые сделают наши депутаты, это тоже будет зависеть. Если будет политический коллапс и реальный политический конфликт, я увижу, что нет поддержки в Верховной Раде, а прежде всего, у Слуги народа, — заявил Зеленский.

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По словам президента, народные депутаты от его партии должны понимать, что смогли попасть в парламент благодаря тому, что шли от его имени.

Поэтому они несут значительную ответственность за свои действия. И если из кризиса придется выходить роспуском Верховной Рады, то так и будет.

План касательно Конституционного суда

Владимир Зеленский заявил, что сейчас у него есть только один план касательно КСУ, который будет реализовываться с помощью его законопроекта в Верховной Раде.

Он считает, что обновление состава Конституционного суда — это единственное правильное решение.