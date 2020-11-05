Голову Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва, Одеської – Максима Куцого і Сумської – Романа Грищенка звільнено з посад, згідно з поданими ними заявами.

Президент Володимир Зеленський 5 листопада підписав відповідні укази – №488, 489 та 490.

– Звільнити Федоріва Віталія Васильовича з посади голови Івано­-Франківської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою, йдеться в указі №488/2020.

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Відповідні формулювання і в двох наступних указах глави держави.

Уряд на засіданні 4 листопада погодив звільнення голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської обласних державних адміністрацій – Віталія Федоріва, Максима Куцого та Романа Грищенка (за угодою сторін).

Віталій Федорів став головою Івано-Франківської ОДА у січні 2020 року, після того, як попередній очільник адміністрації Денис Шмигаль пішов у Кабмін.

Роман Грищенко очолював Сумську ОДА з березня 2020 року, а Максим Куций – Одеську ОДА – з жовтня 2019-го.