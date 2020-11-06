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Факты / Украина / Общество

Зеленский о смерти Жванецкого: Его сатира стала для многих мудростью

6 ноября умер Михаил Жванецкий. Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семье сатирика.

Зеленский заявил, что он был среди поклонников силы мысли Михаила Михайловича.

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— Его сатира стала для многих мудростью, — заявил Зеленский.

Смерть Жванецкого

На 86 году жизни умер Михаил Жванецкий. Уроженец Одессы почти всю жизнь прожил в Ленинграде и Москве. Работал с Аркадием Райкиным и ставил спектакли в Ленинградском театре миниатюр.

В 2019 году принял из рук российского президента Владимира Путина орден За заслуги перед Отечеством III степени. За это подвергся критике в Украине, но отказываться от награды не стал.

В последнее время с женой Натальей Жванецкой и сыном Дмитрием жил в Москве.

Источник: Владимир Зеленский

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