6 ноября умер Михаил Жванецкий. Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семье сатирика.

Зеленский заявил, что он был среди поклонников силы мысли Михаила Михайловича.

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— Его сатира стала для многих мудростью, — заявил Зеленский.

Як казав Михайло Жванецький, нічого страшного, якщо над тобою сміються. Значно гірше, коли над тобою плачуть. Сьогодні такий гіркий день. Співчуття всім, хто його любив і знав. Я – серед палких шанувальників сили думки Михайла Михайловича. Його сатира стала для багатьох мудрістю. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2020

Смерть Жванецкого

На 86 году жизни умер Михаил Жванецкий. Уроженец Одессы почти всю жизнь прожил в Ленинграде и Москве. Работал с Аркадием Райкиным и ставил спектакли в Ленинградском театре миниатюр.

В 2019 году принял из рук российского президента Владимира Путина орден За заслуги перед Отечеством III степени. За это подвергся критике в Украине, но отказываться от награды не стал.

В последнее время с женой Натальей Жванецкой и сыном Дмитрием жил в Москве.

Источник: Владимир Зеленский