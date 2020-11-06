6 листопада помер Михайло Жванецький. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родині сатирика.

Зеленський заявив, що він був серед палких шанувальників сили думки Михайла Михайловича.

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– Його сатира стала для багатьох мудрістю, – заявив Зеленський.

Як казав Михайло Жванецький, нічого страшного, якщо над тобою сміються. Значно гірше, коли над тобою плачуть. Сьогодні такий гіркий день. Співчуття всім, хто його любив і знав. Я – серед палких шанувальників сили думки Михайла Михайловича. Його сатира стала для багатьох мудрістю. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2020

Смерть Жванецького

На 86 році життя помер Михайло Жванецький. Уродженець Одеси майже все життя прожив в Ленінграді та Москві. Працював з Аркадієм Райкіним і ставив спектаклі в Ленінградському театрі мініатюр.

У 2019 році прийняв з рук російського президента Володимира Путіна орден За заслуги перед Вітчизною III ступеня. За це зазнав критики в Україні, але відмовлятися від нагороди не став.

Останнім часом з дружиною Наталею Жванецькою та сином Дмитром жив в Москві.

Джерело: Володимир Зеленський