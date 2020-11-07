Министр здравоохранения дал прогноз ситуации c Covid-19

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о новых мерах, которые будут внедрять в ближайшее время в Украине. Политик отметил, что новой волны эпидемии не удастся избежать.

Степанов сказал, что лучший сценарий для — это ввести полный запрет в Украине на 21 день. Однако правительство не может пойти на такие рискованные шаги, потому что люди массово потеряют работу и не смогут покупать себе продукты питания.

Он отметил, что меры ограничения будут усиливаться точечно. Они коснутся почти всех сфер жизни. Однако ограничивать работу общественного транспорта пока не будут.

— Мы будем идти по пути усиления карантинных ограничений. Сейчас разрабатываем механизм жесткого карантина выходного дня, когда будет максимально ограничена работа общепита и других заведений, — сказал Степанов.

Для выписки из больницы негативный тест на Covid-19 необязателен — Степанов

Решение о выписке пациента с коронавирусом принимает лечащий врач на основании отсутствия или уменьшения клинических признаков заболевания. Пациенты, у которых был подтвержден Covid-19, перестают быть распространителями инфекции после 10 дней лечения.

Джерело: НВ