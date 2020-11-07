Для выписки из больницы негативный тест на Covid-19 необязателен — Степанов

Решение о выписке пациента с коронавирусом принимает лечащий врач на основании отсутствия или уменьшения клинических признаков заболевания.

Процедуру выписки пояснил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

Читайте: Впервые количество больных Covid-19 превысило отметку в 10 тыс. случаев в сутки

— Также на основе устойчивой тенденции нормализации лабораторных показателей. Если нет угрозы жизни больного, он может продолжить лечение дома, и для выписки не нужно ждать негативного ПЦР-теста, — заявил он.

Пациенты, у которых был подтвержден Covid-19, перестают быть распространителями инфекции после 10 дней лечения.

— Если методом ПЦР у них не определяет фрагменты РНК возбудителя или при отсутствии клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов независимо от результата ПЦР-теста, — добавил Степанов.

Госпиталь в колонии

Госпитали для лечения больных на Черниговщине будут разворачивать на базах спортивных объектов и законсервированных колоний.

Но это возможно в случае развития худшего сценария по заболеваемости коронавирусом.

Речь идет о законсервированной колонии в Прилуках и стадионах в Чернигове и Нежине.