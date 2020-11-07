Міністр охорони здоров’я дав прогноз ситуації з Covid-19

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів про нові заходи, які будуть впроваджувати найближчим часом в Україні. Політик зазначив, що нової хвилі епідемії не вдасться оминути.

Степанов сказав, що найкращий сценарій для – це ввести повну заборону в Україні на 21 день. Проте уряд не може піти на такі ризиковані кроки, тому що люди масово втратять роботу та не зможуть купувати собі харчові продукти.

Він зазначив, що запобіжні обмеження посилюватимуться точково. Вони торкнуться майже всіх сфер життя. Однак обмежувати роботу громадського транспорту поки не будуть.

— Ми будемо йти шляхом посилення карантинних обмежень. Зараз розробляємо механізм жорсткого карантину вихідного дня, коли буде максимально обмежена робота закладів харчування та інших закладів, — сказав Степанов.

Для виписки з лікарні негативний тест на Covid-19 необов’язковий – Степанов

Рішення про виписку пацієнта з коронавірусом приймає лікар-куратор на підставі відсутності або зменшення клінічних ознак захворювання. Пацієнти, у яких був підтверджений Covid-19, перестають бути розповсюджувачами інфекції після 10 днів лікування.

Джерело: НВ