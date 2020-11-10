Реакция была быстрой: Разумков о действиях Рады в ответ на скандальное решение КСУ

Реакция парламента на решение Конституционного Суда об отмене статьи, предусматривающей наказание за недостоверное декларирование имущества, была быстрой.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

— Реакция парламента была быстрой. Во-первых, это законопроект, который был подписан большим количеством нардепов, по возобновлению электронного декларирования, фактически. И возвращение к статусу-кво статьи 366-1 УК, которая была отменена КСУ. Параллельно, почти все депутатские группы и фракции подали законопроекты со своим видением выхода из ситуации.

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Также Дмитрий Разумков надеется, что на следующей неделе нардепы смогут рассмотреть все представленные законопроекты, которые помогут урегулировать кризис вокруг КСУ.

Решение Конституционного Суда

27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование имущества.

Этим же решением он признал положения законов о проверке электронных деклараций чиновников неконституционными и лишил Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) полномочий по проверке деклараций.

После этого президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает увольнение судей Конституционного Суда.