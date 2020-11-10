В Киеве восстановят устаревший жилой фонд, поэтому с некоторых хрущевок людей временно отселят.
Начальник Института Генерального плана Киева Сергей Броневицкий отметил, что хрущевки в Киеве в основном представлены тремя проектами:
- 438 — это ранние кирпичные дома с наиболее приемлемыми условиями проживания;
- 464 — всесоюзная серия панельных домов с наименьшими площадями квартир, таких немного, случаются на Нивках и Отрадном;
- 480 — сначала кирпичные, а затем панельные хрущевки, которых больше всего в Киеве.
Технический срок эксплуатации панельных домов, когда физический износ составляет более 81%, нормативно составляет до 100 лет, сейчас физический износ хрущевок достигает уже 60% и более.
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По словам Броневицкого, в Киеве 2 195 домов с 165 529 квартирами считаются устаревшей застройкой. Такие дома не отвечают современным требованиям комфортной жизни и требуют значительных затрат на содержание и ремонт.
Реконструкция планируется:
- на улице Маршала Гречко;
- на улице Стеценко;
- в квартале в границах улицы Воскресенской;
- на улице Перова;
- на проспекте Алишера Навои;
- в квартале в границах улицы Попудренко;
- на улице Гната Хоткевича;
- на улице Минина;
- на улице Красноткацкой;
- в квартале в пределах Лесного проспекта;
- на улице Милютенко;
- на улице Шалом-Алейхема;
- в квартале в границах улицы Российской;
- на улице Симферопольской;
- на улице Ялтинской;
- на улице Новодарницкой.
Куда будут отселять жителей хрущевок?
Согласно закону, отселять жителей смогут только при условии предварительного предоставления равноценных по площади и количеству комнат квартир в рамках квартала или микрорайона.
— Кроме того, законом предусмотрено коэффициент 1,5 на возмещение жилой площади, то есть, если у вас квартира площадью 50 кв. м., то вам необходимо предоставить квартиру площадью 75 кв. м., — пояснил Броневицкий.
Он добавил, что насильно выселять жителей хрущевок не будут, но городские власти могут признать дома аварийными и снести их. При таких условиях согласие жителей не нужна.
Источник: Вечерний Киев