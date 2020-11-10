В Киеве восстановят устаревший жилой фонд, поэтому с некоторых хрущевок людей временно отселят.

Начальник Института Генерального плана Киева Сергей Броневицкий отметил, что хрущевки в Киеве в основном представлены тремя проектами:

438 — это ранние кирпичные дома с наиболее приемлемыми условиями проживания;

464 — всесоюзная серия панельных домов с наименьшими площадями квартир, таких немного, случаются на Нивках и Отрадном;

480 — сначала кирпичные, а затем панельные хрущевки, которых больше всего в Киеве.

Технический срок эксплуатации панельных домов, когда физический износ составляет более 81%, нормативно составляет до 100 лет, сейчас физический износ хрущевок достигает уже 60% и более.

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По словам Броневицкого, в Киеве 2 195 домов с 165 529 квартирами считаются устаревшей застройкой. Такие дома не отвечают современным требованиям комфортной жизни и требуют значительных затрат на содержание и ремонт.

Реконструкция планируется:

на улице Маршала Гречко;

на улице Стеценко;

в квартале в границах улицы Воскресенской;

на улице Перова;

на проспекте Алишера Навои;

в квартале в границах улицы Попудренко;

на улице Гната Хоткевича;

на улице Минина;

на улице Красноткацкой;

в квартале в пределах Лесного проспекта;

на улице Милютенко;

на улице Шалом-Алейхема;

в квартале в границах улицы Российской;

на улице Симферопольской;

на улице Ялтинской;

на улице Новодарницкой.

Куда будут отселять жителей хрущевок?

Согласно закону, отселять жителей смогут только при условии предварительного предоставления равноценных по площади и количеству комнат квартир в рамках квартала или микрорайона.

— Кроме того, законом предусмотрено коэффициент 1,5 на возмещение жилой площади, то есть, если у вас квартира площадью 50 кв. м., то вам необходимо предоставить квартиру площадью 75 кв. м., — пояснил Броневицкий.

Он добавил, что насильно выселять жителей хрущевок не будут, но городские власти могут признать дома аварийными и снести их. При таких условиях согласие жителей не нужна.

Источник: Вечерний Киев