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Факты / Украина / Общество

В Киеве реконструируют хрущевки: адреса и куда отселят жителей

В Киеве восстановят устаревший жилой фонд, поэтому с некоторых хрущевок людей временно отселят.

Начальник Института Генерального плана Киева Сергей Броневицкий отметил, что хрущевки в Киеве в основном представлены тремя проектами:

  • 438 — это ранние кирпичные дома с наиболее приемлемыми условиями проживания;
  • 464 — всесоюзная серия панельных домов с наименьшими площадями квартир, таких немного, случаются на Нивках и Отрадном;
  • 480 — сначала кирпичные, а затем панельные хрущевки, которых больше всего в Киеве.

Технический срок эксплуатации панельных домов, когда физический износ составляет более 81%, нормативно составляет до 100 лет, сейчас физический износ хрущевок достигает уже 60% и более.

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По словам Броневицкого, в Киеве 2 195 домов с 165 529 квартирами считаются устаревшей застройкой. Такие дома не отвечают современным требованиям комфортной жизни и требуют значительных затрат на содержание и ремонт.

Реконструкция планируется:

  • на улице Маршала Гречко;
  • на улице Стеценко;
  • в квартале в границах улицы Воскресенской;
  • на улице Перова;
  • на проспекте Алишера Навои;
  • в квартале в границах улицы Попудренко;
  • на улице Гната Хоткевича;
  • на улице Минина;
  • на улице Красноткацкой;
  • в квартале в пределах Лесного проспекта;
  • на улице Милютенко;
  • на улице Шалом-Алейхема;
  • в квартале в границах улицы Российской;
  • на улице Симферопольской;
  • на улице Ялтинской;
  • на улице Новодарницкой.

Куда будут отселять жителей хрущевок?

Согласно закону, отселять жителей смогут только при условии предварительного предоставления равноценных по площади и количеству комнат квартир в рамках квартала или микрорайона.

— Кроме того, законом предусмотрено коэффициент 1,5 на возмещение жилой площади, то есть, если у вас квартира площадью 50 кв. м., то вам необходимо предоставить квартиру площадью 75 кв. м., — пояснил Броневицкий.

Он добавил, что насильно выселять жителей хрущевок не будут, но городские власти могут признать дома аварийными и снести их. При таких условиях согласие жителей не нужна.

Источник: Вечерний Киев

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