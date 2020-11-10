У Києві відновлять застарілий житловий фонд, тому з деяких хрущовок людей тимчасово відселять.

Начальник Інституту Генерального плану Києва Сергій Броневицький зазначив, що хрущовки у Києві здебільшого представлені трьома проектами:

438 — це ранні цегляні будинки з найбільш прийнятними умовами проживання;

464 — всесоюзна серія панельних будинків з найменшими площами квартир, таких небагато, трапляються на Нивках і Відрадному;

480 — спочатку цегляні, а потім панельні хрущовки, яких найбільше в Києві.

Технічний термін експлуатації панельних будинків, коли фізичний знос становить понад 81%, нормативно становить до 100 років, зараз фізичний знос хрущовок досягає вже 60% і більше.

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За словами Броневицького, у Києві 2 195 будинків з 165 529 квартирами вважаються застарілою забудовою. Такі будинки не відповідають сучасним вимогам комфортного життя і вимагають значних витрат на утримання і ремонт.

Реконструкція планується:

на вулиці Маршала Гречка;

на вулиці Стеценка;

у кварталі в межах вулиці Воскресенської;

на вулиці Перова;

на проспекті Алішера Навої;

у кварталі в межах вулиці Попудренка;

на вулиці Гната Хоткевича;

на вулиці Мініна;

на вулиці Червоноткацькій;

у кварталі в межах Лісового проспекту;

на вулиці Мілютенка;

на вулиці Шалом-Алейхема;

у кварталі в межах вулиці Російської;

на вулиці Сімферопольській;

на вулиці Ялтинській;

на вулиці Новодарницькій.

Куди відселятимуть жителів хрущовок?

Відповідно до закону, відселяти мешканців зможуть тільки за умови попереднього надання рівноцінних за площею та кількістю кімнат квартир в рамках кварталу або мікрорайону.

– Крім того, законом передбачено коефіцієнт 1,5 на відшкодування житлової площі, тобто, якщо у вас квартира площею 50 кв. м., то вам необхідно надати квартиру площею 75 кв. м., — пояснив Броневицький.

Він додав, що насильно виселяти жителів хрущовок не будуть, але міська влада може визнати будинки аварійними і знести їх. За таких умов згода мешканців не потрібна.

Джерело: Вечірній Київ