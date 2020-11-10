У Києві відновлять застарілий житловий фонд, тому з деяких хрущовок людей тимчасово відселять.
Начальник Інституту Генерального плану Києва Сергій Броневицький зазначив, що хрущовки у Києві здебільшого представлені трьома проектами:
- 438 — це ранні цегляні будинки з найбільш прийнятними умовами проживання;
- 464 — всесоюзна серія панельних будинків з найменшими площами квартир, таких небагато, трапляються на Нивках і Відрадному;
- 480 — спочатку цегляні, а потім панельні хрущовки, яких найбільше в Києві.
Технічний термін експлуатації панельних будинків, коли фізичний знос становить понад 81%, нормативно становить до 100 років, зараз фізичний знос хрущовок досягає вже 60% і більше.
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За словами Броневицького, у Києві 2 195 будинків з 165 529 квартирами вважаються застарілою забудовою. Такі будинки не відповідають сучасним вимогам комфортного життя і вимагають значних витрат на утримання і ремонт.
Реконструкція планується:
- на вулиці Маршала Гречка;
- на вулиці Стеценка;
- у кварталі в межах вулиці Воскресенської;
- на вулиці Перова;
- на проспекті Алішера Навої;
- у кварталі в межах вулиці Попудренка;
- на вулиці Гната Хоткевича;
- на вулиці Мініна;
- на вулиці Червоноткацькій;
- у кварталі в межах Лісового проспекту;
- на вулиці Мілютенка;
- на вулиці Шалом-Алейхема;
- у кварталі в межах вулиці Російської;
- на вулиці Сімферопольській;
- на вулиці Ялтинській;
- на вулиці Новодарницькій.
Куди відселятимуть жителів хрущовок?
Відповідно до закону, відселяти мешканців зможуть тільки за умови попереднього надання рівноцінних за площею та кількістю кімнат квартир в рамках кварталу або мікрорайону.
– Крім того, законом передбачено коефіцієнт 1,5 на відшкодування житлової площі, тобто, якщо у вас квартира площею 50 кв. м., то вам необхідно надати квартиру площею 75 кв. м., — пояснив Броневицький.
Він додав, що насильно виселяти жителів хрущовок не будуть, але міська влада може визнати будинки аварійними і знести їх. За таких умов згода мешканців не потрібна.
Джерело: Вечірній Київ