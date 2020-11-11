Кабмин разрешил получать пенсию и соцвыплаты на текущий банковский счет

Кабмин своим решением разрешил пенсионерам получать пенсию, субсидии или пособие на текущий банковский счет.

До этого при обращении в Пенсионный фонд или органы социальной защиты населения, нужно было открыть счет для получения пенсии или сразу на месте выбрать получение пенсии через Укрпочту.

— Отныне не нужно будет идти в Пенсионный фонд, затем в банк для открытия счета, потом ждать, потом снова в банк. Ведь будет работать политика одного обращения, когда человек просто обращается в Пенсионный фонд, а дальше ему открывают соответствующий счет в банке, — объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

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Ожидается, что принятое решение поможет пенсионерам меньше сталкиваться с бюрократией и сделает комфортным получение социальных выплат.

В июле этого года Пенсионный фонд Украины ввел автоматическое назначение пенсий. Отныне выплаты будут назначать автоматически по достижении соответствующего возраста.

Поэтому дополнительно обращаться и лично посещать органы Пенсионного фонда не требуется.