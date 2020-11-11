Кабмін дозволив отримувати пенсію і соцвиплати на поточний банківський рахунок

Кабмін своїм рішенням дозволив пенсіонерам отримувати пенсію, субсидії чи грошову допомогу на поточний банківський рахунок.

До цього під час звернення до Пенсійного фонду чи органів соціального захисту населення, потрібно було відкрити рахунок для отримання пенсії чи одразу на місці обрати отримання пенсії через Укрпошту.

– Відтепер не потрібно буде йти в Пенсійний фонд, потім у банк для відкриття рахунку, потім чекати, потім знову в банк. Адже працюватиме політика одного звернення, коли людина просто звертається в Пенсійний фонд, а далі їй відкривають відповідний рахунок у банку, – пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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Очікується, що ухвалене рішення допоможе пенсіонерам менше стикатися з бюрократією і зробить комфортнішим отримання соціальних виплат.

У липні цього року Пенсійний фонд України запровадив автоматичне призначення пенсій. Відтепер виплати призначатимуть автоматично після досягнення відповідного віку.

Тому додатково звертатись та особисто відвідувати органи Пенсійного фонду не потрібно.