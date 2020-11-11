Кабмин выделил более 800 млн грн для закупки кислорода больным Covid-19

Кабмин дополнительно выделил 895 млн грн, чтобы обеспечить кислородом койки для больных коронавирусом в больницах. Это стало возможным благодаря сокращению расходов на развитие автомобильных дорог.

Соответствующее решение правительство приняло во время заседания.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что еще в августе областные государственные администрации получили поручение обеспечить кислородом 80% койкомест кислородом. В прошлом месяце на эти цели уже направили 572 млн грн.

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Также глава правительства заверил, что постоянно находится на связи с руководителями регионов и руководителями департаментов здравоохранения.

Накануне появилась информация, что средства для лечения онкобольных пошли на дороги. Якобы правительство передало Укравтодору 61,55 млн грн на ремонт дорог общего значения на Львовщине.

Однако позже премьер-министр Денис Шмыгаль назвал это манипуляцией, отметив, что в 2020 году на лечение онкобольных наоборот выделили рекордное количество средств.