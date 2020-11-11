Кабмін виділив понад 800 млн грн для закупівлі кисню хворим на Covid-19

Кабмін додатково виділив 895 млн грн, щоб забезпечити киснем ліжка для хворих на коронавірус у лікарнях. Це стало можливим завдяки скороченню видатків на розвиток автомобільних доріг.

Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що ще в серпні обласні державні адміністрації отримали доручення забезпечити киснем 80% ліжкомісць киснем. Минулого місяця на ці потреби вже спрямували 572 млн грн.

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Також глава уряду запевнив, що постійно перебуває на зв’язку з очільниками регіонів та керівниками департаментів охорони здоров’я.

Напередодні зявилася інформація, що кошти для лікування онкохворих пішли на дороги. Начебто уряд передав Укравтодору 61,55 млн грн на ремонт доріг загального значення на Львівщині.

Однак пізніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав це маніпуляцією, зазначивши, що у 2020 році на лікування онкохворих навпаки виділили рекордну кількість коштів.