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Факты / Украина / Общество

Почему централизовано не закупили кислород для больных Covid-19 — ответ Минздрава

Больницы на местах самостоятельно решают, каким образом обеспечить койко-места для больных коронавирусом кислородом — централизованно или с помощью кислородного концентратора.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, объясняя, почему Минздрав не поручил и централизованно, и на местном уровне закупить кислородные концентраторы.

— Министерство здравоохранения считает, что каким именно образом обеспечить койки кислородом —  централизованно либо с помощью кислородного концентратора — это уже решается непосредственно на месте самой больницей или владельцем этих больниц, которыми являются соответствующие местные власти.

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Также министр отметил, что правительство выделило 572 млн грн на обеспечение коек кислородом по всей стране. В то же время областные государственные администрации уже предоставили расчеты, чтобы получить дополнительное финансирование.

Ситуация с кислородом для больных Covid-19

Правительство дало задание главам ОГА обеспечить больничные кровати кислородом на 80% в ближайшее время. Тем время в Черновцах пациенты с Covid-19 самостоятельно покупают кислородные баллоны.

По словам местного врача-инфекциониста Ольги Кобевко, люди приходят со своими баллонами, которые берут в других медучреждениях, кто-то — у знакомых.

Фото: Dreamstime

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