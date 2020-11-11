В Украине вводят общегосударственный карантин с ограничениями оранжевой зоны и карантин выходного дня, который будет действовать с 14 ноября и по меньшей мере до 30 ноября.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что лучший вариант для медицинской системы — это введение локдауна на всей территории Украины на три недели. Однако этого не выдержит экономика. Поэтому Минздрав рекомендует хотя бы усилить карантинные ограничения.
В условиях обновления карантина разрешается проведение массовых мероприятий с участием до 20 человек с соблюдением дистанции 1,5 метра, проведение матчей командных видов спорта, но без зрителей.
Кинотеатры могут работать с заполненностью до 50% мест. Общественный транспорт — городской, междугородный, пригородный, межобластной — может перевозить людей только на сидячих местах.
На выходных запрещено работать:
- кафе, ресторанам, барам — они могут работать на вынос;
- торговым развлекательным центрам;
- учреждениям культуры;
- спортзалам, фитнес-центрам.
В субботу и воскресенье разрешается работа:
- общественного транспорта;
- супермаркетов, 60% площади которых отведено под торговлю продуктами;
- аптек, ветеринарных аптек;
- автозаправок, но без зон питания;
- учреждений, оказывающих финансовые услуги, и учреждений по ремонту.
Когда объявили карантин
12 марта 2020 года решением правительства в стране объявили общенациональный карантин, который должен был продлиться три недели, до 3 апреля. Однако из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом эти меры продлили сначала до 24 апреля, потом до 11 мая, а позже до 22 мая.
Позже карантин сделали адаптивным и продлили его до 22 июня. С 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мер.
Когда закончится карантин
13 октября адаптивный карантин в Украине продлили до 31 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции в стране.
Кроме того, Кабмин дополнительно выделил 895 млн грн, чтобы обеспечить кислородом койки для больных коронавирусом в больницах. Это стало возможным благодаря сокращению расходов на развитие автомобильных дорог.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что еще в августе областные государственные администрации получили поручение обеспечить кислородом 80% койкомест кислородом. В прошлом месяце на эти цели уже направили 572 млн грн.