В Украине вводят общегосударственный карантин с ограничениями оранжевой зоны и карантин выходного дня, который будет действовать с 14 ноября и по меньшей мере до 30 ноября.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что лучший вариант для медицинской системы — это введение локдауна на всей территории Украины на три недели. Однако этого не выдержит экономика. Поэтому Минздрав рекомендует хотя бы усилить карантинные ограничения.

В условиях обновления карантина разрешается проведение массовых мероприятий с участием до 20 человек с соблюдением дистанции 1,5 метра, проведение матчей командных видов спорта, но без зрителей.

Кинотеатры могут работать с заполненностью до 50% мест. Общественный транспорт — городской, междугородный, пригородный, межобластной — может перевозить людей только на сидячих местах.

На выходных запрещено работать:

кафе, ресторанам, барам — они могут работать на вынос;

торговым развлекательным центрам;

учреждениям культуры;

спортзалам, фитнес-центрам.

В субботу и воскресенье разрешается работа:

общественного транспорта;

супермаркетов, 60% площади которых отведено под торговлю продуктами;

аптек, ветеринарных аптек;

автозаправок, но без зон питания;

учреждений, оказывающих финансовые услуги, и учреждений по ремонту.

Когда объявили карантин

12 марта 2020 года решением правительства в стране объявили общенациональный карантин, который должен был продлиться три недели, до 3 апреля. Однако из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом эти меры продлили сначала до 24 апреля, потом до 11 мая, а позже до 22 мая.

Позже карантин сделали адаптивным и продлили его до 22 июня. С 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Когда закончится карантин

13 октября адаптивный карантин в Украине продлили до 31 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции в стране.

Кроме того, Кабмин дополнительно выделил 895 млн грн, чтобы обеспечить кислородом койки для больных коронавирусом в больницах. Это стало возможным благодаря сокращению расходов на развитие автомобильных дорог.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что еще в августе областные государственные администрации получили поручение обеспечить кислородом 80% койкомест кислородом. В прошлом месяце на эти цели уже направили 572 млн грн.