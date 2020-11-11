В Україні запроваджують загальнодержавний карантин з обмеженнями помаранчевої зони та карантин вихідного дня, який діятиме з 14 листопада і щонайменше до 30 листопада.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що найкращий варіант для медичної системи — це запровадження локдауну на всій території України на три тижні. Однак цього не витримає економіка. Тому МОЗ рекомендує хоча б посилити карантинні обмеження.
В умовах поновлення карантину дозволяється проведення масових (концертних, спортивних тощо) заходів за участі до 20 людей з дотриманням дистанції 1,5 метри, проведення матчів командних видів спорту, але без глядачів.
Кінотеатри можуть працювати з заповненістю до 50% місць. Громадський транспорт — міський, міжміський, приміський, міжобласний — може перевозити людей лише на сидячих місцях.
На вихідних заборонено працювати:
- кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;
- торговим розважальним центрам;
- закладам культури;
- спортзалам, фітнес-центрам.
У суботу та неділю дозволяється робота:
- громадського транспорту;
- супермаркетів, 60% площі яких відведено під торгівлю продуктами;
- аптек, ветеринарних аптек;
- автозаправок, але без зон харчування;
- заклади, які надають фінансові послуги, та заклади з ремонту.
Коли оголосили карантин
12 березня 2020 року рішенням уряду в країні оголосили загальнонаціональний карантин, який мав тривати три тижні, до 3 квітня. Однак через збільшення кількості інфікованих коронавірусом ці заходи продовжили спочатку до 24 квітня, потім до 11 травня, а пізніше до 22 травня.
Пізніше карантин зробили адаптивним та продовжили його до 22 червня. З 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантину – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів.
Коли закінчиться карантин
На засіданні Кабміну 13 жовтня дію карантинних обмежень в Україні вирішили продовжити до 31 грудня.
Крім того, Кабмін додатково виділив 895 млн грн, щоб забезпечити киснем ліжка для хворих на коронавірус у лікарнях. Це стало можливим завдяки скороченню видатків на розвиток автомобільних доріг.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що ще в серпні обласні державні адміністрації отримали доручення забезпечити киснем 80% ліжкомісць киснем. Минулого місяця на ці потреби вже спрямували 572 млн грн.