В Україні запроваджують загальнодержавний карантин з обмеженнями помаранчевої зони та карантин вихідного дня, який діятиме з 14 листопада і щонайменше до 30 листопада.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що найкращий варіант для медичної системи — це запровадження локдауну на всій території України на три тижні. Однак цього не витримає економіка. Тому МОЗ рекомендує хоча б посилити карантинні обмеження.

В умовах поновлення карантину дозволяється проведення масових (концертних, спортивних тощо) заходів за участі до 20 людей з дотриманням дистанції 1,5 метри, проведення матчів командних видів спорту, але без глядачів.

Кінотеатри можуть працювати з заповненістю до 50% місць. Громадський транспорт — міський, міжміський, приміський, міжобласний — може перевозити людей лише на сидячих місцях.

На вихідних заборонено працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

У суботу та неділю дозволяється робота:

громадського транспорту;

супермаркетів, 60% площі яких відведено під торгівлю продуктами;

аптек, ветеринарних аптек;

автозаправок, але без зон харчування;

заклади, які надають фінансові послуги, та заклади з ремонту.

Коли оголосили карантин

12 березня 2020 року рішенням уряду в країні оголосили загальнонаціональний карантин, який мав тривати три тижні, до 3 квітня. Однак через збільшення кількості інфікованих коронавірусом ці заходи продовжили спочатку до 24 квітня, потім до 11 травня, а пізніше до 22 травня.

Пізніше карантин зробили адаптивним та продовжили його до 22 червня. З 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантину – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Коли закінчиться карантин

На засіданні Кабміну 13 жовтня дію карантинних обмежень в Україні вирішили продовжити до 31 грудня.

Крім того, Кабмін додатково виділив 895 млн грн, щоб забезпечити киснем ліжка для хворих на коронавірус у лікарнях. Це стало можливим завдяки скороченню видатків на розвиток автомобільних доріг.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що ще в серпні обласні державні адміністрації отримали доручення забезпечити киснем 80% ліжкомісць киснем. Минулого місяця на ці потреби вже спрямували 572 млн грн.