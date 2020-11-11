Правительство 11 ноября приняло решение о применении жестких карантинных мероприятий в выходные дни.
Новые правила заработают уже с 00.00 субботы, а продержатся, предварительно, до 30 ноября — то есть шесть следующих выходных.
Ограничения карантина выходного дня касаются массовых культурных мероприятий, деятельности зон питания, развлекательных зон, фитнес-центров и бассейнов.
Что закроют на карантин выходного дня
- Бары, рестораны, кафе не будут работать. Торговля едой будет разрешена только на вынос.
- Нельзя будет посетить заведения развлекательной деятельности, учреждения культуры, дискотеки.
- До 30 ноября можно забыть о фитнес-центрах и бассейнах на выходных.
- Запрещена торговая деятельность, за исключением в магазинах, 60% торговой площади которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарствами, ветпрепаратами и кормами.
Что будет работать во время карантина выходного дня
В выходные для украинцев будут доступны отделения банков и почтовой связи. Также можно будет заехать на АЗС или СТО. В то же время поесть на АЗС не удастся.
Не прекратят свою работу в выходные дни также гостиницы.
Кроме того, вводится время для пенсионеров. С 10.00 до 12.00 на объектах торговли, в органах власти и т.д. будут обслуживаться только люди, которым исполнилось 60+ лет.
Адаптивный карантин отменен
На этом же заседании Кабмина было решено отказаться от адаптивного карантина и ввести для всех территорий условия оранжевого уровня карантина. А это:
- запрет оказания услуг общественного питания с 22.00 до 7.00 (кроме как на вынос);
- запрещение работы всех развлекательных заведений, дискотек и т.д.;
- запрет перевозки пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения в транспортном средстве;
- запрет мероприятий с участием более 20 человек (кроме отдельных мероприятий без зрителей);
- запрет деятельности кинотеатров и театров с заполненностью более 50% мест;
- запрет обучения в группах более 20 человек;
- запрет работы фитнес-центров, если невозможно обеспечить количество посетителей в зале из расчета один человек на 20 кв. м;
- запрет размещения посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее 2 м между местами для сидения за соседними столиками и более четырех за столом без учета детей в возрасте до 18 лет;
- посетители должны заходить в заведение и передвигаться с одетыми средствами индивидуальной защиты, которые прикрывают рот и нос.