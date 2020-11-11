Правительство 11 ноября приняло решение о применении жестких карантинных мероприятий в выходные дни.

Новые правила заработают уже с 00.00 субботы, а продержатся, предварительно, до 30 ноября — то есть шесть следующих выходных.

Ограничения карантина выходного дня касаются массовых культурных мероприятий, деятельности зон питания, развлекательных зон, фитнес-центров и бассейнов.

Что закроют на карантин выходного дня

Бары, рестораны, кафе не будут работать. Торговля едой будет разрешена только на вынос.

Нельзя будет посетить заведения развлекательной деятельности, учреждения культуры, дискотеки.

До 30 ноября можно забыть о фитнес-центрах и бассейнах на выходных.

Запрещена торговая деятельность, за исключением в магазинах, 60% торговой площади которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарствами, ветпрепаратами и кормами.

Что будет работать во время карантина выходного дня

В выходные для украинцев будут доступны отделения банков и почтовой связи. Также можно будет заехать на АЗС или СТО. В то же время поесть на АЗС не удастся.

Не прекратят свою работу в выходные дни также гостиницы.

Кроме того, вводится время для пенсионеров. С 10.00 до 12.00 на объектах торговли, в органах власти и т.д. будут обслуживаться только люди, которым исполнилось 60+ лет.

Адаптивный карантин отменен

На этом же заседании Кабмина было решено отказаться от адаптивного карантина и ввести для всех территорий условия оранжевого уровня карантина. А это: