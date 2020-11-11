PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

На выходных планируем борьбу с Covid-19: ограничения нового карантина

Правительство 11 ноября приняло решение о применении жестких карантинных мероприятий в выходные дни.

Новые правила заработают уже с 00.00 субботы, а продержатся, предварительно, до 30 ноября — то есть шесть следующих выходных.

Ограничения карантина выходного дня касаются массовых культурных мероприятий, деятельности зон питания, развлекательных зон, фитнес-центров и бассейнов.

Что закроют на карантин выходного дня

  • Бары, рестораны, кафе не будут работать. Торговля едой будет разрешена только на вынос.
  • Нельзя будет посетить заведения развлекательной деятельности, учреждения культуры, дискотеки.
  • До 30 ноября можно забыть о фитнес-центрах и бассейнах на выходных.
  • Запрещена торговая деятельность, за исключением в магазинах, 60% торговой площади которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарствами, ветпрепаратами и кормами.

Что будет работать во время карантина выходного дня

В выходные для украинцев будут доступны отделения банков и почтовой связи. Также можно будет заехать на АЗС или СТО. В то же время поесть на АЗС не удастся.

Не прекратят свою работу в выходные дни также гостиницы.

Кроме того, вводится время для пенсионеров. С 10.00 до 12.00 на объектах торговли, в органах власти и т.д. будут обслуживаться только люди, которым исполнилось 60+ лет.

Адаптивный карантин отменен

На этом же заседании Кабмина было решено отказаться от адаптивного карантина и ввести для всех территорий условия оранжевого уровня карантина. А это:

  • запрет оказания услуг общественного питания с 22.00 до 7.00 (кроме как на вынос);
  • запрещение работы всех развлекательных заведений, дискотек и т.д.;
  • запрет перевозки пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения в транспортном средстве;
  • запрет мероприятий с участием более 20 человек (кроме отдельных мероприятий без зрителей);
  • запрет деятельности кинотеатров и театров с заполненностью более 50% мест;
  • запрет обучения в группах более 20 человек;
  • запрет работы фитнес-центров, если невозможно обеспечить количество посетителей в зале из расчета один человек на 20 кв. м;
  • запрет размещения посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее 2 м между местами для сидения за соседними столиками и более четырех за столом без учета детей в возрасте до 18 лет;
  • посетители должны заходить в заведение и передвигаться с одетыми средствами индивидуальной защиты, которые прикрывают рот и нос.

Фото: Dreamstime

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх