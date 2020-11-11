Уряд 11 листопада ухвалив рішення про застосування жорстких карантинних заходів у вихідні дні.
Нові правила запрацюють вже з 00.00 суботи, а протримаються, попередньо, до 30 листопада – тобто шість наступних вихідних.
Обмеження карантину вихідного дня стосуються масових культурних заходів, діяльності зон харчування, розважальних зон, фітнес-центрів та басейнів.
Що закриють на карантин вихідного дня
- Бари, ресторани, кафе не працюватимуть. Торгівля їжею буде дозволена тільки на виніс.
- Не можна буде відвідати заклади розважальної діяльності, установи культури, дискотеки.
- До 30 листопада можна забути про фітнес-центри і басейни на вихідних.
- Заборонено торговельну діяльності, крім у магазинах, 60% торговельної площі яких призначені для торгівлі продуктами харчування, пальним, ліками, ветпрепаратами та кормами.
Що працюватиме під час карантину вихідного дня
У вихідні для українців будуть доступні відділення банків, поштового зв’язку. Також можна буде заїхати на АЗС або СТО. Водночас поїсти на АЗС не вдасться.
Не припинять свою роботу у вихідні дні також готелі.
Крім того, запроваджується час для пенсіонерів. З 10.00 до 12.00 на об’єктах торгівлі, в органах влади і т.д обслуговуватимуться тільки люди, яким виповнилося 60+ років.
Адаптивний карантин скасовано
На цьому ж засідання Кабміну було вирішено відмовитися від адаптивного карантину і запровадити для всіх територій умови помаранчевого рівня карантину. А це:
- заборона надання послуг громадського харчування з 22.00 до 7.00 (окрім як на виніс);
- заборона роботи всіх розважальних закладів, дискотек тощо;
- заборона перевезення пасажирів в кількості більше, ніж кількість місць для сидіння у транспортному засобі;
- заборона заходів за участю більше 20 осіб (окрім окремих заходів без глядачів);
- заборона діяльності кінотеатрів і театрів з заповненістю більше 50% місць;
- заборона навчання в групах більше 20 осіб;
- заборона роботи фітнес-центрів, якщо неможливо забезпечити кількість відвідувачів в залі з розрахунку одна людина на 20 кв. м;
- заборона розміщення відвідувачів в закладах громадського харчування на відстані менше 2 м між місцями для сидіння за сусідніми столиками і більше чотирьох за столом без урахування дітей у віці до 18 років;
- відвідувачі повинні заходити в заклад і пересуватися з одягненими засобами індивідуального захисту, які прикривають рот і ніс.