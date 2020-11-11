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Факти / Україна

На вихідних плануємо боротьбу з Covid-19: обмеження нового карантину

Уряд 11 листопада ухвалив рішення про застосування жорстких карантинних заходів у вихідні дні.

Нові правила запрацюють вже з 00.00 суботи, а протримаються, попередньо, до 30 листопада – тобто шість наступних вихідних.

Обмеження карантину вихідного дня стосуються масових культурних заходів, діяльності зон харчування, розважальних зон, фітнес-центрів та басейнів.

Що закриють на карантин вихідного дня

  • Бари, ресторани, кафе не працюватимуть. Торгівля їжею буде дозволена тільки на виніс.
  • Не можна буде відвідати заклади розважальної діяльності, установи культури, дискотеки.
  • До 30 листопада можна забути про фітнес-центри і басейни на вихідних.
  • Заборонено торговельну діяльності, крім у магазинах, 60% торговельної площі яких призначені для торгівлі продуктами харчування, пальним, ліками, ветпрепаратами та кормами.

Що працюватиме під час карантину вихідного дня

У вихідні для українців будуть доступні відділення банків, поштового зв’язку. Також можна буде заїхати на АЗС або СТО. Водночас поїсти на АЗС не вдасться.

Не припинять свою роботу у вихідні дні також готелі.

Крім того, запроваджується час для пенсіонерів. З 10.00 до 12.00 на об’єктах торгівлі, в органах влади і т.д обслуговуватимуться тільки люди, яким виповнилося 60+ років.

Адаптивний карантин скасовано

На цьому ж засідання Кабміну було вирішено відмовитися від адаптивного карантину і запровадити для всіх територій умови помаранчевого рівня карантину. А це:

  • заборона надання послуг громадського харчування з 22.00 до 7.00 (окрім як на виніс);
  • заборона роботи всіх розважальних закладів, дискотек тощо;
  • заборона перевезення пасажирів в кількості більше, ніж кількість місць для сидіння у транспортному засобі;
  • заборона заходів за участю більше 20 осіб (окрім окремих заходів без глядачів);
  • заборона діяльності кінотеатрів і театрів з заповненістю більше 50% місць;
  • заборона навчання в групах більше 20 осіб;
  • заборона роботи фітнес-центрів, якщо неможливо забезпечити кількість відвідувачів в залі з розрахунку одна людина на 20 кв. м;
  • заборона розміщення відвідувачів в закладах громадського харчування на відстані менше 2 м між місцями для сидіння за сусідніми столиками і більше чотирьох за столом без урахування дітей у віці до 18 років;
  • відвідувачі повинні заходити в заклад і пересуватися з одягненими засобами індивідуального захисту, які прикривають рот і ніс.

Фото: Dreamstime

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