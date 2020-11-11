Уряд 11 листопада ухвалив рішення про застосування жорстких карантинних заходів у вихідні дні.

Нові правила запрацюють вже з 00.00 суботи, а протримаються, попередньо, до 30 листопада – тобто шість наступних вихідних.

Обмеження карантину вихідного дня стосуються масових культурних заходів, діяльності зон харчування, розважальних зон, фітнес-центрів та басейнів.

Що закриють на карантин вихідного дня

Бари, ресторани, кафе не працюватимуть. Торгівля їжею буде дозволена тільки на виніс.

Не можна буде відвідати заклади розважальної діяльності, установи культури, дискотеки.

До 30 листопада можна забути про фітнес-центри і басейни на вихідних.

Заборонено торговельну діяльності, крім у магазинах, 60% торговельної площі яких призначені для торгівлі продуктами харчування, пальним, ліками, ветпрепаратами та кормами.

Що працюватиме під час карантину вихідного дня

У вихідні для українців будуть доступні відділення банків, поштового зв’язку. Також можна буде заїхати на АЗС або СТО. Водночас поїсти на АЗС не вдасться.

Не припинять свою роботу у вихідні дні також готелі.

Крім того, запроваджується час для пенсіонерів. З 10.00 до 12.00 на об’єктах торгівлі, в органах влади і т.д обслуговуватимуться тільки люди, яким виповнилося 60+ років.

Адаптивний карантин скасовано

На цьому ж засідання Кабміну було вирішено відмовитися від адаптивного карантину і запровадити для всіх територій умови помаранчевого рівня карантину. А це: