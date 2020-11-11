В Украине правительство ввело карантин выходного дня до 30 ноября, который начнется уже в субботу.

Также было решено отказаться от адаптивного карантина и принять для всех территорий условия оранжевого уровня карантина.

Соответствующее решение принял Кабмин по инициативе Минздрава Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время вступительного слова объяснил, что карантин выходного дня является альтернативой полного локдауна экономики.

— Экономика Украины не выдержит полного локдауна, поэтому правительство и Министерство здравоохранения вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать оптимальный вариант дополнительных карантинных ограничений. Министерство здравоохранения разработало изменения, предусматривающие внедрение так называемого карантина выходного дня, — сказал он.

Будет запрещено с 00.00 субботы до 00.00 понедельника:

прием посетителей барами, ресторанами, кафе с 22.00 до 7.00. Разрешена торговля на вынос;

прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности;

прием посетителей учреждениями культуры, фитнес-центрами и бассейнами;

торговая деятельность, за исключением в магазинах, 60% торговой площади которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарствами, ветпрепаратами и кормами.

Будет разрешено:

работа учреждений, оказывающих финансовые услуги;

работа операторов почтовой связи;

работа работников медицинской и ветеринарной практики;

работа АЗС без зон питания, СТО;

работа отелей.

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Также вводится время для пенсионеров. Оно будет действовать с 10.00 до 12.00 на объектах торговли, в органах власти и т.д.

Поддержка бизнеса на карантине выходного дня

Кабмин готов поддерживать предпринимателей во время действия усиленного карантина выходного дня. По словам премьера Дениса Шмыгаля, правительство возобновит и расширит некоторые программы поддержки.

В частности, вернут компенсацию части зарплат работников в связи с простоем производства. Это программа по частичной безработице, благодаря которой весной-летом удалось сохранить более 450 тыс. рабочих мест.

— В полной мере восстановим и расширим такие программы поддержки — это компенсация части зарплат работников в связи с простоем производства, выплаты на детей для физических лиц — предпринимателей, совместно с Торгово-промышленной палатой разрабатываем упрощенный механизм реализации форс-мажорных обстоятельств, продолжает работать программа доступных кредитов 5-7-9, которая позволяет получить кредитные каникулы для бизнеса, — сказал Шмыгаль.