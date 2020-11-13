Из-за введения карантина выходного дня сфера культуры и гостиничного бизнеса потеряют 50% доходов.

Такой прогноз в эфире одного из украинских телеканалов озвучил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

— Карантин выходного дня очень сильно ударит по тех сферах, которыми занимается наше министерство — это культура, креативные индустрии, гостиницы. И, безусловно, это 50% их доходов за выходные. Если принято такое решение, то тогда нужно говорить о компенсации этой сфере в чрезвычайно больших масштабах.

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Александр Ткаченко добавил, что речь идет о сотнях тысяч людей, которые останутся без работы. Поэтому, по его мнению, правительство должно выплатить компенсации и гражданам, и бизнесу, который пострадает.

Карантин выходного дня в Украине будет действовать по субботам и воскресеньям с 14 до 30 ноября. Среди прочего, с 00.00 субботы до 00.00 понедельника запретят принимать посетителей барам, ресторанам, кафе. Они будут работать только навынос.

Также запретят принимать посетителей культурным заведениям, фитнес-центрам и бассейнам.