Через запровадження карантину вихідного дня сфера культури та готельного бізнесу втратять 50% доходів.

Такий прогноз в ефірі одного з українських телеканалів озвучив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко.

– Карантин вихідного дня дуже сильно вдарить по тих сферах, якими опікується наше міністерство – це культура, креативні індустрії, готелі. І, безперечно, це 50% їхніх доходів за вихідні. Якщо вже ухвалене таке рішення, то тоді потрібно говорити про компенсації цій сфері у надзвичайно великих масштабах.

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Олександр Ткаченко додав, що йдеться про сотні тисяч людей, які залишаться без роботи. Тому, на його думку, уряд повинен виплатити компенсації і громадянам, і бізнесу, який постраждає.

Карантин вихідного дня в Україні діятиме щосуботи і щонеділі з 14 до 30 листопада. Серед іншого, з 00.00 суботи до 00.00 понеділка заборонять приймати відвідувачів барам, ресторанам, кафе. Вони працюватимуть тільки на виніс.

Також заборонять приймати відвідувачів закладам культури, фітнес-центрам і басейнам.